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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／網傳總統府前自戕憲兵是「被殺」　憲指部：錯假訊息非事實

▲▼總統府。（圖／記者陳家祥攝）

▲總統府前1日深夜傳出槍響。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統府1日晚間驚傳槍響，駐守總統府的憲兵211營的古姓上兵在晚間9點36分時，在執行勤衛哨時開槍自戕，送醫搶救後宣告不治。而網路謠傳古姓上兵是遭到殺害，對此，憲兵指揮部今（2日）表示，單位已依「財務、家庭、健康、勤務、心理」等面向，針對肇因深入查證，網路謠傳古兵「被殺」等錯假訊息均非事實。

憲兵指揮部1日表示，憲兵211營古姓上兵，今日21點36時許執勤衛哨時，持槍自我傷害，轉送中山馬偕醫院急救。憲兵指揮部表示，對此不幸事件深表遺憾與不捨，單位已責派幹部協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因；同時要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以杜類案。

由於肇因眾說紛紜，也有側翼粉專和部分民眾聲稱古姓士兵是「被殺」，對此，憲兵指揮部今表示，單位已依「財務、家庭、健康、勤務、心理」等面向，針對肇因深入查證，網路謠傳古兵「被殺」等錯假訊息均非事實。

憲兵指揮部強調，全案現已進入司法調查階段，將全力配合檢方釐清肇因。呼籲民眾勿傳散不實臆測，避免影響司法調查，造成家屬二次傷害。

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