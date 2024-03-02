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憲兵總統府前自戕「服役剛滿1年」　去年4月調至憲兵211營

記者黃翊婷／綜合報導

駐守總統府的「天下第一營」憲兵211營，1日晚間9點36分時驚傳槍響，古姓上兵在執行勤衛哨時開槍自戕，送醫不治。據了解，古男是苗栗銅鑼人，去年2月8日開始服役，同年4月12日被調派至憲兵211營，沒想到服役剛滿1年就發生憾事。

▲▼總統府1日晚間傳出有憲兵人員自殺，救護車緊急到場。（圖／記者陳家祥攝）

▲古男在執勤時舉槍自戕。圖為救護車到場畫面。（圖／記者陳家祥攝）

古男1日晚間9點36分執行勤衛哨時開槍自戕，頭部中彈，驚動總統府內的警衛，雖然第一時間立即被送往醫院，但經過搶救仍宣告不治。消息傳開之後，震驚社會各界。

根據《自由時報》報導，古男是苗栗銅鑼人，2023年2月8日開始服役並接受訓練，同年4月12日被調派至憲兵211營，沒想到服役剛滿1年就發生憾事。

憲兵211營被譽為「天下第一營」、「鐵衛營」，負責總統府的衛戍重任，對體格、戰技、勤務要求很高，並以「上哨就是上戰場，守紀就是重榮譽」為準則。

總統府發言人林聿禪表示，總統府對此不幸事件深表遺憾不捨，已在第一時間向總統報告。憲兵指揮部也對此表達遺憾，後續會責派幹部協助家屬處理相關事宜，並配合檢調釐清事發過程，同時也會要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以杜類案。

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