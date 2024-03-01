快訊／「天下第一營」憲兵開槍自殺　總統府：深表遺憾不捨

▲總統府1日晚間傳出有憲兵人員自殺，救護車緊急到場。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統府1日晚間經傳槍響，駐守總統府的「天下第一營」憲兵211營，一名古姓上兵在晚間9點36分時，在執行勤衛哨時開槍自戕，驚動府內警衛。對此，總統府發言人林聿禪1日表示，並已於第一時間向總統報告，憲兵211營正全力協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因。

總統府發言人林聿禪1日表示，憲兵211營古姓上兵，今晚於總統府內執勤衛哨時持槍自戕不治。林聿禪表示，總統府對此不幸事件深表遺憾不捨，並已於第一時間向總統報告。

林聿禪指出，憲兵211營正全力協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因，同時也將加強宣導生命教育及心理輔導。

憲兵指揮部表示，憲兵211營古姓上兵，今日21點36時許執勤衛哨時，持槍自我傷害，已轉送中山馬偕醫院急救中。憲兵指揮部表示，對此不幸事件深表遺憾與不捨，單位已責派幹部協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因；同時要求加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以杜類案。

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