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社會 社會焦點 保障人權

神佛都無言！木工男躲工廠改槍製毒　「貼滿平安符」仍狼狽落網

記者戴上容／新北報導

一名60歲林姓嫌犯，原本是名木工，後來自學改槍，於是在延平北路一帶廠房內自製槍和毒品，新北市新莊警方獲報，上月26日下午埋伏後，趁林嫌外出時，在貼滿平安符的工廠中，起獲查扣擁有殺傷力的仿克拉克改造手槍1支、衝鋒槍半成品1支、撞針、子彈、砂輪機及電鑽等相關改造工具１批，另查獲大批製毒原料等，全案警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送士林檢察署偵辦，後續也將溯源追緝。

▲▼ 新莊警方在北市延平北路一帶廠房逮獲改槍製毒的林姓嫌犯，廠房內貼滿黃色平安符，林嫌難逃法網 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新莊警方在北市延平北路一帶廠房逮獲改槍製毒的林姓嫌犯 。（圖／記者戴上容翻攝）

「下來！趴地上！」、「叫你趴好啦！趴平啦！」大批警力突然從旁竄出，立即包圍一輛北市延平北路旁廠房旁、一輛正要開車出門的自小客車，員警大聲喝斥，防彈盾牌在旁stand by，原來是新北市政府警察局新莊分局於上（2）月26日接獲線報，破獲一間改造槍械兵工廠。

▲▼ 新莊警方在北市延平北路一帶廠房逮獲改槍製毒的林姓嫌犯，廠房內貼滿黃色平安符，林嫌難逃法網 。（圖／記者戴上容翻攝）

新莊警分局接獲線報不敢大意，2月26日下午2時許趁林姓犯嫌正要外出時趁勢出擊，警方於廠房內發現到處貼滿黃色符紙，林姓犯嫌最後狼狽遭逮，現場查扣仿克拉克改造手槍1支、衝鋒槍半成品1支、撞針、子彈、砂輪機及電鑽等相關改造工具１批，另查獲大批製毒原料。

▲▼ 新莊警方在北市延平北路一帶廠房逮獲改槍製毒的林姓嫌犯，廠房內貼滿黃色平安符，林嫌難逃法網 。（圖／記者戴上容翻攝）

林姓犯嫌為躲避警方查緝，特意在廠房內貼滿平安符，但最終仍難逃法網，全案警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送士林地方檢察署偵辦。警方亦將持續溯源追緝，新莊警分局長王鴻儒呼籲，為遏止黑幫氣焰，掃除治安毒瘤，將持續秉持「全面清查、澈底掃蕩」原則，持續追溯查緝，全力捍衛治安平穩。

▲▼ 新莊警方在北市延平北路一帶廠房逮獲改槍製毒的林姓嫌犯，廠房內貼滿黃色平安符，林嫌難逃法網 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新莊警方在北市延平北路一帶廠房逮獲改槍製毒的林姓嫌犯，廠房內貼滿黃色平安符，林嫌難逃法網 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新莊警方在北市延平北路一帶廠房逮獲改槍製毒的林姓嫌犯，廠房內貼滿黃色平安符，林嫌難逃法網 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新莊警方在北市延平北路一帶廠房逮獲改槍製毒的林姓嫌犯，廠房內貼滿黃色平安符，林嫌難逃法網 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新莊警方在北市延平北路一帶廠房逮獲改槍製毒的林姓嫌犯，廠房內貼滿黃色平安符，林嫌難逃法網 。（圖／記者戴上容翻攝）

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