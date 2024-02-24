一天2起「開車撿東西」釀悲劇！貨車駕駛、女外送員無辜喪命

記者沈繼昌、戴上容、閔文昱／綜合報導

今（24）日發生2起死亡車禍，分別是桃園市平鎮區中豐路王姓男子駕駛轎車衝撞小貨車，以及新北市新莊區中港路口許姓男子駕駛賓士車衝撞女外送員，共造成2死2傷，以及多車遭到波及悲劇。巧合的是，2起事故的肇事駕駛都聲稱，是因「撿東西」才導致車輛暴衝，令家屬悲憤不已。

桃園市平鎮區中豐路今(24)日中午11時42分，一名21歲王姓男子駕駛轎車途中，不明原因突追撞前方的小貨車，2車當場失控往一旁民宅衝撞，並波及到3輛汽車、4輛機車，其中貨車駕駛47歲鄭姓男子當場失去生命跡象，送醫搶救後雖一度恢復心跳，但最終仍傷重宣告不治。

▲桃園一輛轎車追撞貨車，47歲貨車駕駛不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此事故還有待在靜止車上的31歲曾姓男子、26歲李姓女子受到波及，分別因頭腰部疼痛、頭暈嘔吐，同樣送往聯新醫院，肇事的21歲王男則表示無大礙，未送醫。警方調查，王男酒測值為0，但供稱為了撿拾副駕駛座的物品，才會撞上鄭男，詳細肇事原因仍在調查釐清當中。

另外，新北市新莊區中港路口今日下午1時許，一輛賓士車突然往路邊停放的整排機車衝撞，車身因而傾斜壓住多台機車，而當時站在機車旁的女外送員也同樣被捲入卡在車底。警消獲報到場時，女子頭部受有15公分撕裂傷、左小腿變形，已失去呼吸心跳，送往台北醫院急救1小時後仍傷重不治，另總計9輛機車受到波及。

▲新莊一名女外送員遭賓士捲入車底，傷重不治。（圖／記者戴上容攝）

警方初步了解，賓士許姓駕駛疑因為了撿東西，而誤踩油門導致車輛失控暴衝，不過詳細肇事原因還有待調查釐清。

事實上，本月21日宜蘭縣冬山鄉也才發生一起多車碰撞事故，當時一輛拖板車在行經珍珠一路和永美路的交叉路口時，與10輛自小客車撞成一團，共造成16人受傷。警方調查，拖板車林姓司機供稱因撿手機，才會追撞前方10輛正在停等紅綠燈的自小客車。

▼宜蘭縣冬山鄉近日發生11車車禍事故。（圖／記者游芳男翻攝）