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「幸福新北 戀戀中港」百萬璀璨燈海光雕　點亮新莊中港河廊　

▲▼ 新莊中港河廊在夜間閃閃發亮 。（圖／水利局提供）

▲▼ 新莊中港河廊在夜間閃閃發亮 。（圖／水利局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市水利局舉辦「幸福新北 戀戀中港」為主題的中港大排光雕展，今(1)日晚間開幕，透過各式各樣的愛情燈飾，利用投影、燈光特效呈現光雕展演，點綴中港河廊在夜間閃閃發亮，市長侯友宜出席開幕式，也邀請民眾前往感受絢麗的燈光特效，享受最羅曼蒂克的光雕盛會。

市長侯友宜表示，中港大排光雕展是新莊地區年度盛事，繼「2020藍調中港」、「2022鯨彩中港」及「2023 EyE在中港 睛彩光雕」今年已邁入第4年，為迎接3/14白色情人節到來，市府團隊精心規劃，以「幸福新北 戀戀中港」為主題，「中港大排，是我們的舞台；愛情，是我們的主題；純白，是我們的畫布」做發想，透過各式各樣的愛情燈飾，閃爍的光點超級夢幻，把中港大排布置成最美最浪漫的一幅畫。

水利局長宋德仁表示，此次光雕展利用百萬盞led燈泡來佈置，展演一共規劃6大主題區，分別為「守護愛情」、「愛情運河」、「愛情啟航」、「月光戀人」、「愛的迫降」與「愛情鞦韆」，展出時間即日起至3月24日止，每晚18時至22時點亮。

▲▼ 新莊中港河廊在夜間閃閃發亮 。（圖／水利局提供）

宋德仁說，今年最大亮點是位於自信橋前方的「愛情啟航」主視覺光雕秀，現場有最浪漫的「愛之船」供民眾登上船體打卡拍照，重現鐵達尼號的經典場景，還可以體驗炫彩LED燈組成的「愛情鞦韆」，以及動態燈飾渲染整條河廊，為自己及所愛的人創造快樂，留下深刻記憶，讓幸福美好的時光保鮮期更久。

參與開幕的李小姐說，好久沒戀愛的感覺了，今晚的光雕藝術展重拾熱戀期的浪漫，和老公談戀愛的甜蜜記憶瞬間湧上心頭，尤其是熱氣球飄在空中那段的裝置，真的好繽紛好特別，還以為來到土耳其，另外，還有玫瑰花燈打造的愛情海，也是令人迷醉，今年的光雕展真的很不一樣，好拍又好看，快來一趟中港河廊浪漫之旅吧。

此外，3/14白色情人節當晚還有加碼闖關遊戲，只要現場報名後，並通過默契大考驗「擊響愛情」與「心動來電」，就可以獲得限量「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品乙份，「2024中港光雕展」等你來同樂。

▲▼ 新莊中港河廊在夜間閃閃發亮 。（圖／水利局提供）

▲▼ 新莊中港河廊在夜間閃閃發亮 。（圖／水利局提供）

【光雕展資訊】
1.展期：即日起至3/24止(點燈時間：每日晚間18時至22時)
2.地點：新莊中港大排
3. 交通資訊：新莊中港大排：捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約10分鐘；搭乘公車99 、299至財元廣場步行約2分鐘
4.白色情人節加碼闖關活動：3/14晚間6點於新莊區中港廣場，闖關成功後即可獲得限量「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品1份

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