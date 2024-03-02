Quest頭戴裝置用不了Google App　外媒曝Meta「拒絕合作計畫」

▲Meta Quest 3。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒The Information 報導，Meta 決定不與 Google 母公司 Alphabet 合作，這項合作原本希望能夠促成頭戴式裝置 Quest 搭載 Google 的 Android XR 平台。

這項消息是曾參與談判的人士透露。他表示，Google 曾建議 Meta 雙方合作，並使用Google 的新軟體平台。然而，這樣的合作可能會阻礙 Meta CEO 祖克柏的計劃，他希望「擁有下一代AR、VR 和混合實境運算平台」。

目前，Meta 的 Quest 裝置運行的是經過修改的開源版的 GoogleAndroid 作業系統。長期以來，兩家公司一直就 Quest 系列相關業務保持聯絡，然而 Google 並不允許 Meta 在Quest 中提供全套 Google 應用。報導稱，若雙方能夠基於 Android XR 建立更「正式」的合作關係，Quest 頭戴裝置就能用上Google App。

Android XR，可追溯至去年 5 月，安卓生態系統副總裁 Sameer Samat 在I / O 大會上宣布，宣布和三星、高通合作，共同建立基於安卓的沉浸式 XR 平台。