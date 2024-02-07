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大陸 大陸焦點 特派現場

Google工程師「重拳打死27歲妻」！家中濺滿大量血跡…血腥內幕曝

▲谷歌殺妻案。（圖／翻攝自微博）

▲于軒一被丈夫陳立人活活打死。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

美國加州聖克拉拉郡日前發生一起駭人聽聞的命案，1月16日警方接獲報案，在一處公寓內發現來自中國的27歲Google女工程師于軒一死亡。警方調查顯示，受害人頭部受重創，推測被丈夫陳立人活活打死。兇手當時手都打得腫脹發紫。

此前報導，于軒一（音譯，Xuanyi Yu）和陳立人（音譯，Liren Chen）均為Google工程師，畢業於北京清華大學，隨後在加州大學聖地牙哥分校學習電腦科學。兩人已經結婚，並且在去年共同在美國購買了一套價值200萬美元的房產。

當地時間1月16日，與二人相熟的朋友報警稱，陳立人和他的妻子都不接電話，也不開門。

當地警方趕到現場後，發現了陳立人和于軒一。當時陳立人不肯開門，警方隔著門看到他跪坐在地一動不動，高舉雙手，目光呆滯。

其後，警方強行進到屋內將陳立人制伏，並在臥室發現躺在地上的于軒一，發現她頭部受到重創，地板、牆壁和臥室門的背面有大量血跡。而陳立人的右手腫脹發紫，手臂、腿和衣服上有血跡，手臂上還有傷痕。警方隨即將陳立人拘留，隨後透露稱陳立人正在醫院接受治療。

據《三聯生活週刊》報導，于軒一是吉林白城人，清華同系同學肖雲對于軒一的印象是「非常文靜」，「非社交型」，興趣是美術設計，一直在各種學生組織裡做海報，做美工。肖雲表示，于軒一的心態很平和，也很務實，能把生活和學習平衡得不錯。

據多位同學爆料，陳立人來自四川成都，出生於一個公務員家庭。網上瘋傳，陳立人的父親陳某是中國西南空管局的副局長。而網上流傳的照片顯示，二人長相亦頗為神似。

網路瘋傳，陳立人的父母在得知兒子殺人後，重金聘請一位有四十多年從業經驗的美國大律師Wesley，為陳立人做申請保釋和無罪辯護。目前，陳立人的父母都已到達美國，希望在律師的協助下，證明兒子並不是蓄意殺人，而是在精神失控的情況下殺害了妻子。

1月18日，當地警方發布消息稱，以涉嫌蓄意殺害于軒一對陳立人提起控訴。之後，美國法院多次提審陳立人，但陳立人均未出席。

當地時間2月5日，美國加州聖克拉拉郡法院舉行Google中國工程師陳立人涉嫌殺妻案第五次提審，但陳立人依然未到現場。法官在與控辯雙方交換意見之後，宣布將於2月9日再次提審。

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