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Google停止「網頁庫存」功能！「1方式」可撈取資料...但恐隨時失效

（示意圖／達志／美聯社）

▲Google歷史悠久的功能「頁庫存檔」（Cached）證實已「功成身退」。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

如果時常使用Google網頁庫存來找尋一些年代久遠的網頁的朋友，應該有注意到這件事情，就是在Google先前進行改版後，「網頁庫存」功能先是被隱藏的非常裡面，接著甚至有大量網頁根本不具備有網頁庫存的功能。目前外媒也報導證實這件事情，確定Google官方不再提供網頁庫存功能。

根據《ars technica》報導指出，過往使用Google進行搜尋的時候，幾乎大小頁面旁邊都會出現「庫存網頁」的選項，方便使用者查詢該網頁過去的模樣與內容。

Google之所以會有這項服務，是源自於他們過去主要是透過「Google Bot」網絡爬蟲來爬閱全球大小網站，並且以爬蟲撈到的資料來進行搜索排名。當然，這背後有著許多複雜的機密，只是在爬蟲排序的過程中，這些所爬蟲回來的資料，就變成我們所看到的「庫存頁面」。

但是從Google上一次改版後，就把「庫存頁面」的按鈕藏得非常的深，而從2023年12月起，幾乎所有網站的「庫存頁面」按鈕幾乎完全消失，這也讓外界傳聞，Google可能要放棄「庫存頁面」的服務。

而Google的「搜尋聯絡人」Danny Sullivan在社群網站X上發文表示，目前確認官方已經移除了「庫存網頁」的功能，主要原因是現今使用者的網路使用環境已經大有改變，過去這項服務是為了方便使用者在網站或網路出現問題時，可以透過簡易的方式瀏覽網頁，而如今，已經不再需要如此了。

報導中也提到，雖然Google官方將「庫存頁面」功能移除掉，但還是能將你想要查詢庫存網頁的網址加在「https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:」後面，或是在Google搜尋中輸入「cache:」後面搭配目標網址，以此來撈取庫存網頁的資料。但這樣的作法，隨時都有可能失效。

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