「天下第一營」211營憲兵頭部中彈！倒臥總統府　無生命跡象搶救中

記者柯振中／綜合報導

總統府深夜傳槍響！國軍憲兵211營的古姓上兵1日晚間9點多執勤時，在總統府內頭部中彈，到院前失去呼吸心跳，目前正在搶救當中。據了解，憲兵211營專門擔任總統府的警衛安全任務，又有「天下第一營」的稱號，如今卻發生槍響意外，詳細案發原因為何，仍待警方釐清。

▲總統府深夜槍響，憲兵頭部中彈無生命跡象。（圖／記者陳家祥攝）



據了解，211營原先的名字為「憲兵獨立第一營」，隸屬於憲兵司令部，後來更名為憲兵211營，主要值勤任務為總統府警衛安全任務，執行一般警衛，以及臨時重大任務等警衛任務，確保總統府安全、安寧，除了總統府的館前、館內、館後以外，勤務範圍還包含國防部博愛大樓。

211營也會配合周邊任務部隊，協力執行博愛禁制區的聚眾事件防處，且憲兵211營永不移防，永遠駐守總統府，因此又有「天下第一營」、「鐵衛營」的稱號。

由於任務特殊，憲兵211營的成員挑選十分嚴格，不但會透過身高來篩選，也會要求成員不能有前科、犯罪紀錄，以及直系親屬3代無前科等等。

此外，憲兵211營的訓練也十分嚴格，無論是刺槍術、柔道、綜合格鬥，或是各種戰技，都需要經過苦練，因此營內官兵的體能、戰技都在水準之上。

如今「天下第一營」的古姓上兵深夜在總統府內頭部中彈，令外界感到十分震驚。目前人已被送往醫院搶救，詳情仍待釐清。

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