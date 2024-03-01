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重電概念股飆漲　綠石全球能源基金擴大在台投資

▲重電概念股飆漲，綠石全球能源基金擴大在台投資。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲重電概念股飆漲，綠石全球能源基金擴大在台投資。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台股近來表現亮眼，在能源轉型不可逆的趨勢下，重電概念股漲勢驚人，媲美輝達帶動的AI概念股，包括華城（1519）、士電（1503）、大同（2371）等多家廠商，受惠於多國的基礎建設，都需要用到電力設備，營收一片看好。法人認為，華城、士電等多家機電廠往後幾年光是台電的訂單，業績就可望穩定成長預期。

同樣也受惠重電的大同目前訂單突破百億元，持續推進變壓器、智慧電表、工業馬達等產品，而太陽能、儲能的新能源則持續拓展東南亞市場商機，去年也宣布攜手子公司福華電子（8085）與印尼供應商簽訂合作備忘錄（MOU），目標是搶下印尼新首都努山塔拉（Nusantara）1GW指標型案場。

大同持續朝綠電發展，主要是國際大廠紛紛加入RE100，台灣企業受制於產業鏈採購趨勢，勢必將朝RE100邁進，因此去年底經濟部也放寬條件，再生能源自用發電設備（又稱再生能源第二型、第三型電廠）將開放售電給再生能源售電業者，經由再生能源售電業者轉售予終端企業用戶。

再生能源基金成了目前最夯的議題，專注於綠能投資研究領域的盈瑞投顧宣佈，已與佈局全球綠色產業的綠石全球能源基金(Green Stone Global ESG Fund)正式簽署投資顧問契約，由盈瑞投顧擔任該基金的投資顧問，提供有關綠能投資之專業建議。

綠石全球能源基金隸屬於卡比爾基金公司(Caprilla Fund SPC)，綠石全球能源基金為專注佈局於綠能產業的跨國基金，目前已有不少上市櫃公司洽購綠電，接下來將與國內知名售電業者合作，並提供全方位的綠電解決方案。

卡比爾基金公司的亞太區主管Chris Lo跟Manson Lee日前來台，視察已購置的苗栗和台中等太陽能案場，決定加大台灣的綠能投資額度，未來除了太陽能案場，後續還會投資氫能與表後儲能等項目，並規劃至越南投資太陽能案場。

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