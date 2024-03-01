23歲妹嗨整晚「下體腫成麵龜」！醫聽1習慣猛搖頭：很危險

▲正妹跑趴整晚，忘了更換護墊，隔天下體腫成麵龜。（示意圖，東方IC）

圖文／鏡週刊

愛跑趴的年輕女性要注意！一名23歲女性日前整晚在外參加派對，因遇到經期，所以墊了一塊護墊，但回到家後卻發現「下體腫成麵龜」又腫又癢，事後到醫院就診後發現，因整晚未更換護墊，又悶又熱，導致外陰部的蜂窩性組織炎，最後住院3天，加上服用抗生素14天才康復。

婦產科醫師陳保仁在節目「醫師好辣」上分享，23歲年輕女性日前在外和朋友開趴，因碰到月經中後期，於是墊了一塊護墊，但整晚太開心，連廁所都沒上，回到家後發現私密處腫了起來。

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患者當下並未就醫，而是到藥房買藥「應急」，但情況並未感善，反而還腫成當初的4倍大，宛如麵龜，讓她嚇得趕緊就醫治療。陳保仁說，起因是該名患者穿著緊身褲、加上衛生用品不潔，所以引起外陰部的蜂窩性組織炎。

陳保仁表示，患者下體除了紅腫外，還有一些傷口，應是感到搔癢而抓，細菌在濕、溫暖且有血的環境下，成長速度快，其中「金黃葡萄球菌」最可怕，當皮膚有血、有傷口的時候就會入侵，才會導致私密處腫起來。

最後，在陳保仁建議下，患者住院3天，並服用抗生素14天情況才好轉。陳保仁也提醒，衛生習慣相當重要，在使用衛生用品時一定要記得定期更換。

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