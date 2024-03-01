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羽田塔台人員嚴重不足　做到崩潰怕再釀事故！關西機場也危險了

羽田機場塔台人員嚴重不足，做到崩潰怕再釀事故！關西機場也危險了。（翻自羽田機場臉書）

▲羽田機場塔台人員嚴重不足，做到崩潰怕再釀事故！關西機場也危險了。（翻自羽田機場臉書）

圖文／鏡週刊

日本東京羽田機場在1月一開春，就發生海上保安機與日本航空客機相撞的事故，事後原因調查，初步認定是海保機長聽錯塔台指示，而塔台人員也未即時通知修正，導致事故發生，最後造成海保機上5名人員死亡。據悉當時值勤的塔台人員，也受到相當大的衝擊，一度崩潰痛哭，但這也凸顯出，羽田機場的塔台人員人數嚴重不足，內部有不少人員在抱怨，已經做到崩潰，快到臨界點，再這樣下去，恐怕又會造成另一起災禍。

日本《FRIDAY》週刊就訪問羽田機場內部塔台人員，塔台人員表示，現在飛機數量不斷在增加，但是塔台人員的配置卻沒有增加，而且已經持續好幾年了。塔台人員指出，按照規定，一個時段的塔台控管必須要有15人，但現在一個隊伍都只有12-13人，明顯人數不足。為了解決這個問題，只好採取「支援調班」的方式，但這也等於增加每位塔台人員的負擔。

塔台人員也說，由於飛機班次相當密集，他們必須「一打多」處理許多班機，因此有時班機發生失誤狀況，他們根本沒有時間注意到。塔台人員抱怨，通常他們對A機發完指令，就要直接處理B機以及以後的班機，根本沒有時間回頭處理失誤問題，真的是完全忙不過來，「我們每天都非常緊張，連休息放鬆的時間都沒有」。

另外一名塔台人員也說，自從今年初發生相撞事件後，現在當局要求在誤入跑道的雷達器，還需要有人員控管，進行經常性的監視。但現在塔台人員人數已經不足了，這樣做只是增加大家的業務量，負擔變得更重。該名塔台人員也說，為了防止致命失誤再發生，現在當局也要求除了一般「塔台人員席」，還要設置「監視席」，但如果塔台人員不增加，這樣的計畫只能實現一部份。他更指出，現在不只羽田機場有這樣的危機，關西機場也將面臨同樣問題，因為再來2025年「大阪關西博覽會」即將到來，屆時班機數量會再增加30%，如果塔台人員持續沒有補充，只是累死人員並讓失誤狀況變得更多。

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