接小孩放學遭開單！他酸「警多缺業績」...網罵爆：違規還大聲

▲男子將機車違規停在紅線上，卻責怪警察開單。（示意圖，取自PhotoAC）

圖文／鏡週刊

一名男子為了接小孩下課，違規將車停在紅線上，事後收到罰單氣憤在網路上公審員警是否業績差，才硬要挑下課時間開單。沒想到文章曝光後，網友一面倒砲轟原PO，力挺警察執法。

原PO在臉書社團「爆料公社二社」發文，稱自己日前下午接小孩下課暫時將機車停在紅線上，卻被員警開罰600元，他氣憤直呼該國小人數多達2千人，要不是周邊沒有規劃完善接送空間，他也不願意違規停車接小孩放學，痛罵員警是不是業績很差才挑準時機開單。

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▲男子上網公審警察。（翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

從照片可見，該網友於19日下午4時許違規將機車停在新北市板橋區永豐街42號，遭到警方依紅線路段違規停車開罰600元罰鍰。

貼文曝光後，大批網友不挺，認為原PO違規理虧在先，警方只是依法行事，「現在違規都這麼大聲？」「接小孩就可違規嗎」、「警察執法還要被你罵」。

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