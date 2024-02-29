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國道低頭撿痠痛藥膏追撞！害夫妻慘死　肇事司機賠1640萬判6月

記者黃宥寧／台北報導

江姓男子駕駛貨櫃車行經國道1號北向17公里內湖路段，因低頭撿拾酸痛藥膏，未注意車前狀況，從後撞擊前方由陳姓男子駕駛、搭載王姓妻子的自用小客車，車體嚴重變形、幾乎被壓扁，夫妻緊急送醫仍回天乏術，江男被依法起訴。士林地院考量江男與家屬以1640萬和解，依過失致死罪，處有期徒刑6月，易科罰金18萬、緩刑2年。

去年9月16日上午，62歲江男駕駛貨櫃車，行經國道1號17公里400公尺處，貿然於行車時低頭撿拾痠痛藥膏，未注意車前狀況，導致未及時見前方車流回堵，從後撞擊同一車道由66歲陳姓男子駕駛搭載65歲王姓妻子自小客車。

▼江姓司機行經國道為撿痠痛藥膏追撞前方車輛，造成陳姓夫妻魂斷國道。（資料圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 國道一號北上17.3公里，貨櫃車與兩台自小客發生碰撞。（圖／記者黃彥傑攝）

警詢、偵查時，江男坦承犯行，並解釋是為了低頭撿拾掉落排檔桿旁酸痛藥膏，才未注意車前狀況，追撞前方3輛車；但江也指出，雖有服用心律不整藥物，但駕駛車輛時，並無身體不適狀況。

法官審酌江男在國道駕駛貨櫃曳引車，未注意車前狀況，撞擊前車，導致2名被害人死亡，所為實值非難，兼衡無前科、與家屬以1640萬（含強制險）和解並履行，歷此偵審程序後，當能知所警惕，應無再犯之虞，依過失致死罪，處有期徒刑6月，易科罰金18萬、緩刑2年。

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國道低頭撿痠痛藥膏！害夫妻被撞慘死

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