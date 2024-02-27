　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11接手「清水服務區」進行大改造！開幕時間、亮點搶先看

▲▼7-11接手「清水服務區」，將在3月1日起進行大改造。（圖／7-11提供）

▲7-11接手「清水服務區」，將在3月1日起進行大改造，預計在今年底前全面營運。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

為讓國道用路人擁有全新感受，超商將接手「清水服務區」，並於3月1日起啟動大改造，屆時將規劃約50個櫃位，像是有連鎖店、在地名店等，預計今年底前全面營運：另外，在試營運期間，清水服務區的服務不中斷，該超商規劃600坪臨時賣場，超商門市、20個臨時攤位、座位區通通都有，提供民眾舒服的休息空間。

7-11宣布，將在3月1日起全面啟動「清水服務區」改裝作業，預計在今年底前全面營運，全新的清水服務區以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，不僅形塑整體門面、設置造景藝術，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機外，更規劃約50櫃位，較原本櫃位增加超過兩成，包含連鎖店、在地名店等，其中更有三分之一是唯一或第一次進駐，凸顯經營差異化，打造全方位服務區新體驗。

在改裝期間，清水服務區的服務不中斷！7-11表示，改裝期間有規劃約600坪結構帳臨時賣場，除2間24小時營運的7-11門市外還有20個臨時櫃位，包含伴手禮、美食櫃、即食櫃等，同時提供座位區、ATM、哺乳室、ETC服務(各櫃位營運時間依現場公告為主)，持續提供用路人舒適的休憩空間。

▲▼全家穆斯林友善門市擴大。（圖／業者提供）

▲79店舖設有「穆斯林友善熟食專區」。（圖／全家提供，下同）

全家宣布以「穆斯林友善餐食開發」、「穆斯林友善商品專區擴大」及「賣場友善外語標示」3大計畫把門市打造成更安心的「穆斯林友善超商」，其中，友善專區部分提供近50項零食、餅乾、飲料、禮盒，目前於全台155家門市皆有設置，熟食部份則於79店舖設立「穆斯林友善熟食專區」，供應穆斯林可食用的南洋酸辣燙「馬尚煮」、夯蕃薯、茶葉蛋等，且透過專屬器具、隔板設計，避免穆斯林接觸到豬肉類食品及用具。

▲▼全家穆斯林友善門市擴大。（圖／業者提供）

▲加碼推出3款穆斯林友善鮮食。

門市也透過印尼語標示，自店外「穆斯林友善商店」海報至店內專架與熟食區告示等，皆提供穆斯林可理解且安心選購符合飲食規範的環境；加碼也推出3款穆斯林友善鮮食，由中國回教協會監製符合穆斯林飲食規範，包括「庫瑪雞肉佐泰米飯」、「印度咖哩魚佐香料飯」與「雞肉餅佐薑黃飯」，而還有「維也納奶油麵包」也是穆斯林友善商品，以提供穆斯林更多餐食選擇，即日起陸續上市。

ET快訊
快訊／妹妹遭踹4下慘死！　照護員重判9年
快訊／新冠78死！　30多歲男住院10天亡
電動車放1F充整夜！　害母子等3人燒死
最美禮生脫了！想找「女女一起」羞：不知道手摸哪裡
7-11接手「清水服務區」大改造！開幕時間、亮點搶先看
快訊／14.3萬人腹瀉就醫！　檢測諾羅病毒佔94%
快訊／才宣布消除！再爆2起本土M痘　皆30多歲男「匡7接觸者
收到10億美元捐款！　學校宣布「免繳學費」
賠償1.3億！　安博盒子負責人判4年
快訊／拜登：以色列同意「齋戒月期間」停火
2男違停紅線遭喝斥　球棒痛毆麵店老闆

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11接手「清水服務區」進行大改造！開幕時間、亮點搶先看

穿走美國校園時尚品牌千元有找　東森購物頻道獨家快閃搶購會

霜淇淋、拿鐵都有！　超商「4大夯品第2件5元」228限時1天搶

健身咖必囤！全聯蛋白質食物8折起　爆紅花椰菜飯也買得到

減肥難不復胖更難！女星從小胖到大　找到「永續瘦身法」大剷35公斤

美式賣場獨家上市即瘋搶！喝進頂級6效行動力精華　美國大廠隨時支援你的靈活行動力

YAKIMA城野趣　在高雄駁二相見歡

全聯「在家吃早餐」指定品買1送1！咖啡沖泡飲、穀片、麵包都有

限時3天！超商咖啡買2送2爽喝　零食、冰品下殺最低買1送1

菜籃族必搶！全聯洋蔥爆殺特賣「1袋39元」、高麗菜「1顆35元」

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

103歲失智翁「蜷曲躺臥在地」　為避寒反鎖取貨店！警協返家

7-11接手「清水服務區」進行大改造！開幕時間、亮點搶先看

穿走美國校園時尚品牌千元有找　東森購物頻道獨家快閃搶購會

霜淇淋、拿鐵都有！　超商「4大夯品第2件5元」228限時1天搶

健身咖必囤！全聯蛋白質食物8折起　爆紅花椰菜飯也買得到

減肥難不復胖更難！女星從小胖到大　找到「永續瘦身法」大剷35公斤

美式賣場獨家上市即瘋搶！喝進頂級6效行動力精華　美國大廠隨時支援你的靈活行動力

YAKIMA城野趣　在高雄駁二相見歡

全聯「在家吃早餐」指定品買1送1！咖啡沖泡飲、穀片、麵包都有

限時3天！超商咖啡買2送2爽喝　零食、冰品下殺最低買1送1

菜籃族必搶！全聯洋蔥爆殺特賣「1袋39元」、高麗菜「1顆35元」

地下錢莊借錢！吸血利率1040％「永遠還不完」　可憐婦遭押走

快訊／4秒踹4下！陽明教養院生腦出血亡　照護員拒認罪重判9年

藍葦華、王瞳「父女相認」逼哭118萬人！　泡麵頭意外受討論

新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度

4月電價漲　工商協進會吳東亮：可理解、要有配套措施

快訊／新北雙溪火燒車！貨車底盤「全面燃燒」　警消急灌救

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

林依晨被情敵激怒「狠摔車門」　賀軍翔傻眼：沒看過她這樣

新冠單周爆78死「半年來最高」！30多歲男染疫併發腦出血住院10天亡

台人穿著很隨便？外國人看婚禮驚呆：竟穿T恤牛仔褲進五星飯店

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

消費熱門新聞

麥當勞「大麥克家族」限時28天回歸

限時3天！超商咖啡買2送2、零食冰品買1送1

7-11接手「清水服務區」進行大改造

菜籃族必搶！全聯洋蔥、高麗菜爆殺價全聯

美國大廠隨時支援你的靈活行動力

女星從小胖到大　找到「永續瘦身法」大剷35公斤

超商「4大夯品第2件5元」限時1天搶

全聯「在家吃早餐」指定品買1送1

中華電信兩大識別遠離釣魚詐騙

限時5天！超商「5大咖啡飲品優惠」

3夯品買1送1！麥當勞優惠券爽吃1周

健身咖必囤！全聯蛋白質食物8折起

只有今天！超商霜淇淋「買1送1」爽吃

元宵小提燈 不需要用到一顆電池

更多熱門

相關新聞

超商「4大夯品第2件5元」限時1天搶

超商「4大夯品第2件5元」限時1天搶

228小確幸快收下！有超商特意祭出限時1天「4大夯品第2件5元」超殺好康，包括霜淇淋、美式、拿鐵等通通有，休假就快衝吃、衝喝一波。

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」

即／日男持刀闖超商砍3店員　1人不治

即／日男持刀闖超商砍3店員　1人不治

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

超商無糖茶銷售常勝軍再推新品

超商無糖茶銷售常勝軍再推新品

關鍵字：

7-11清水服務區超商國道

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

YTR象山拍片「路人媽媽長太美」網暴動！

台選手帶300美元出國奪冠！電競協會發文被酸爆

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面