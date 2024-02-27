7-11接手「清水服務區」進行大改造！開幕時間、亮點搶先看

▲7-11接手「清水服務區」，將在3月1日起進行大改造，預計在今年底前全面營運。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

為讓國道用路人擁有全新感受，超商將接手「清水服務區」，並於3月1日起啟動大改造，屆時將規劃約50個櫃位，像是有連鎖店、在地名店等，預計今年底前全面營運：另外，在試營運期間，清水服務區的服務不中斷，該超商規劃600坪臨時賣場，超商門市、20個臨時攤位、座位區通通都有，提供民眾舒服的休息空間。

7-11宣布，將在3月1日起全面啟動「清水服務區」改裝作業，預計在今年底前全面營運，全新的清水服務區以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，融入清水豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，不僅形塑整體門面、設置造景藝術，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機外，更規劃約50櫃位，較原本櫃位增加超過兩成，包含連鎖店、在地名店等，其中更有三分之一是唯一或第一次進駐，凸顯經營差異化，打造全方位服務區新體驗。

在改裝期間，清水服務區的服務不中斷！7-11表示，改裝期間有規劃約600坪結構帳臨時賣場，除2間24小時營運的7-11門市外還有20個臨時櫃位，包含伴手禮、美食櫃、即食櫃等，同時提供座位區、ATM、哺乳室、ETC服務(各櫃位營運時間依現場公告為主)，持續提供用路人舒適的休憩空間。

▲79店舖設有「穆斯林友善熟食專區」。（圖／全家提供，下同）

全家宣布以「穆斯林友善餐食開發」、「穆斯林友善商品專區擴大」及「賣場友善外語標示」3大計畫把門市打造成更安心的「穆斯林友善超商」，其中，友善專區部分提供近50項零食、餅乾、飲料、禮盒，目前於全台155家門市皆有設置，熟食部份則於79店舖設立「穆斯林友善熟食專區」，供應穆斯林可食用的南洋酸辣燙「馬尚煮」、夯蕃薯、茶葉蛋等，且透過專屬器具、隔板設計，避免穆斯林接觸到豬肉類食品及用具。

▲加碼推出3款穆斯林友善鮮食。

門市也透過印尼語標示，自店外「穆斯林友善商店」海報至店內專架與熟食區告示等，皆提供穆斯林可理解且安心選購符合飲食規範的環境；加碼也推出3款穆斯林友善鮮食，由中國回教協會監製符合穆斯林飲食規範，包括「庫瑪雞肉佐泰米飯」、「印度咖哩魚佐香料飯」與「雞肉餅佐薑黃飯」，而還有「維也納奶油麵包」也是穆斯林友善商品，以提供穆斯林更多餐食選擇，即日起陸續上市。