大谷閃婚！瘋傳老婆是「185cm正妹球員」...國手父急發聲

▲大谷翔平和前日本女排主力國手狩野舞子曾多次傳出緋聞。（翻攝kanochan715 IG、@Angels X）

圖文／鏡週刊

球巨星日籍二刀流選手大谷翔平昨（29日）透過自身社群媒體，向外界宣布已婚，對象是日本人女性，今天再透過場邊記者會說明，強調結婚對象是普通人，希望外界給予空間不要打擾雙方家人。過去大谷翔平曾和日本女排前國手狩舞野子傳出多年緋聞，狩野舞子的父親接受媒體訪問時表示「很遺憾不是我們家的孩子」，也大方對大谷翔平獻上祝福。

大谷翔平身為深受全世界棒球迷喜愛的巨星，不只投打天賦過人，自律的生活和爽朗謙和的個性也是造就傳奇的原因，過去他鮮少有緋聞傳出，唯一常和他名字掛在一起的便是前日本女排國手狩野舞子。

兩人曾被拍到戴同款情侶手環，狩野舞子也曾到加州觀看大谷翔平出賽，加上大谷翔平曾提出的理想型：「身高夠高、同樣是運動員的話就更好了」，身高185公分、又是日本女排國家隊前主力球員的狩野舞子完美符合條件，讓許多人認為兩人是天造地設的一對。

不過大谷翔平在昨天宣布結婚，雖未公布對象身分，僅強調是普通日本女性，根據日媒《現代ビジネス》報導，狩野舞子的父親接受採訪表示「很遺憾不是我們家的孩子」，過去兩人緋聞報導盛傳的時候，連他也抱有很大的期待，雖然很遺憾，但狩野舞子父親大方對大谷翔平獻上祝福，盛讚他是「世上獨一無二的天才」，最後還開玩笑地表示「1000億身價的男人，不得了啊」。

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