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大谷閃婚！瘋傳老婆是「185cm正妹球員」...國手父急發聲

棒球巨星大谷翔平和前日本女排主力國手狩野舞子曾經多次傳出緋聞。（翻攝kanochan715 IG、@Angels X）

▲大谷翔平和前日本女排主力國手狩野舞子曾多次傳出緋聞。（翻攝kanochan715 IG、@Angels X）

圖文／鏡週刊

球巨星日籍二刀流選手大谷翔平昨（29日）透過自身社群媒體，向外界宣布已婚，對象是日本人女性，今天再透過場邊記者會說明，強調結婚對象是普通人，希望外界給予空間不要打擾雙方家人。過去大谷翔平曾和日本女排前國手狩舞野子傳出多年緋聞，狩野舞子的父親接受媒體訪問時表示「很遺憾不是我們家的孩子」，也大方對大谷翔平獻上祝福。

大谷翔平身為深受全世界棒球迷喜愛的巨星，不只投打天賦過人，自律的生活和爽朗謙和的個性也是造就傳奇的原因，過去他鮮少有緋聞傳出，唯一常和他名字掛在一起的便是前日本女排國手狩野舞子。

兩人曾被拍到戴同款情侶手環，狩野舞子也曾到加州觀看大谷翔平出賽，加上大谷翔平曾提出的理想型：「身高夠高、同樣是運動員的話就更好了」，身高185公分、又是日本女排國家隊前主力球員的狩野舞子完美符合條件，讓許多人認為兩人是天造地設的一對。

不過大谷翔平在昨天宣布結婚，雖未公布對象身分，僅強調是普通日本女性，根據日媒《現代ビジネス》報導，狩野舞子的父親接受採訪表示「很遺憾不是我們家的孩子」，過去兩人緋聞報導盛傳的時候，連他也抱有很大的期待，雖然很遺憾，但狩野舞子父親大方對大谷翔平獻上祝福，盛讚他是「世上獨一無二的天才」，最後還開玩笑地表示「1000億身價的男人，不得了啊」。

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