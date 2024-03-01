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社會 社會焦點 保障人權

銀樓劫匪搶千萬金鍊！一路購物逢甲夜市爽吃　北投警逮人檢聲押

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區中和街某銀樓2月29日遭搶151條金飾，財損逾千萬，警方介入後鎖定沈姓男子涉案，經徹夜追查，今凌晨於國道1號北上嘉義段逮補沈男，起獲超多條金項鍊及現金30萬餘元等贓證物，沈男落網稱，在外欠數百萬賭債，又跟媽媽吵架，故對家中附近銀樓行搶，警詢後移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後，認有逃亡等之虞，向法院聲請羈押。

36歲有竊盜前科的沈姓男子曾當過外送員，也在北投區行竊過。案發前4日，2度以客人身份上門，並向73歲闕姓老闆娘佯稱自己要結婚想挑金飾，最後以款式不喜歡未消費離去。2月29日下午，他身穿黑衣、戴口罩再度前往該銀樓，且先站在門口逾1小時，確定店內只有老闆娘後，再次進門，並趁老闆娘拿出整袋金飾介紹後，跳入櫃檯內以手摀住闕婦嘴巴並掐其頸部，將人壓在地上，得手後從店家後門徒步逃逸。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投區銀樓遭搶走151條金飾。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投警分局獲報後，立即成立專案小組，並報請士林地檢署重大刑案專組檢察官指揮偵辦，同時請刑警大隊偵7隊、科偵隊全力追捕，同時查出搶匪為綽號「阿文」在地沈姓男子。

據悉，狡猾的沈嫌揹著金飾先赴中山區某百貨公司買新鞋、衣，再到大同區變賣3條金項鍊後，為躲避追緝往北車搭高鐵到苗栗，下車後又搭計程車逃至台中麗寶購物買衣變裝，再到逢甲夜市吃晚餐後，又到台南換別輛計程車，一度他想到高雄找阿嬤，但考量時間已晚，決定從高雄左營搭車北上。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警與國道警協力將沈姓銀樓大盜逮捕歸案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投警見他不斷製造斷點，在確定其行蹤後，3月1日凌晨1時40分左右，由刑大、國道警協力合作下，在國道1號北上嘉義路段順利將人逮捕，也從他背包起出多條金項鍊、現金，並依強盜罪連夜將人押回台北，12小時內火速破案。

據了解，沈男在外積欠債務，離婚育有1名小孩，日前與母親吵架後負氣嗆：「我乾脆去關一關好了」，豈料真的跑到家附近的銀樓行搶，幸好在警方擴大過濾辨識監錄影像，迅速掌握其身份，立即南下前往埋伏，並伺機上前逮捕歸案。

稍早，檢方複訊後，認沈男犯罪嫌疑重大，有逃亡等羈押原因及必要，因此向法院聲請羈押。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投銀樓搶案12小時內火速破案，警察局長張榮興（灰色西裝外套）特前往慰問。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投搶案破得迅速又漂亮，北市警局局長張榮興特別於今下午至北投分局慰問北投分局、刑警大隊、鑑識中心等專案小組成員，頒發破案獎金，張局長並強調，任何犯罪行為均為法所不容，公權力不容挑戰，警方將持續嚴正執法、捍衛治安。

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