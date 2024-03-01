抓到了！北投男搶銀樓百萬金飾　買新鞋北中南跑透透...國道上落網

記者黃宥寧／台北報導

抓到了！北市北投區中和街某珠寶銀樓，2月29日遭1名身穿黑衣犯嫌，佯裝客人搶走逾百萬金飾，警方獲報後旋即成立專案小組，並報請士林地檢署指揮偵辦，鎖定有竊盜前科的沈姓嫌犯，狡猾的他搭高鐵逃逸且變賣金飾，警方火速南下伺機將人逮補，至於犯案動機仍待進一步釐清。

36歲有竊盜前科的沈姓男子曾當過外送員，也在北投區行竊過。案發前4日，他2度以客人身份上門，並向6旬闕姓老闆娘佯稱自己要結婚想挑金飾，最後以款式不喜歡未消費離去。2月29日下午，他身穿黑衣、戴口罩再度前往該銀樓，且先站在門口逾1小時，確定店內只有老闆娘後，再次進門，並趁老闆娘拿出整袋金飾後，趁隙徒手拿走逾10條金項鍊放包包後從後門逃逸。

▲竊盜前科沈姓男子赴北市北投區銀樓搶走價值數百萬金條逃逸。（圖／記者黃宥寧攝）

北投警分局獲報後，立即成立專案小組，並報請士林地檢署指揮偵辦，同時請刑警大隊偵7隊、科偵隊全力追捕，同時查出搶匪為綽號「阿文」在地沈姓男子。

據悉，狡猾的沈嫌揹著金飾先赴中山區某百貨公司買新鞋、衣，再到大同區變賣數條金項鍊後，為躲避追緝往北車搭高鐵到苗栗，下車後又搭白牌車逃至嘉義、高雄等處，警方確定其行蹤後，3月1日凌晨1時40分左右，由北投警、刑大、國道警協力合作下，在國道1號北上路段順利將人逮捕，也從他背包起出超多條金項鍊、現金，並依強盜罪連夜將人押回台北，至於金項鍊、現金詳細數量待清點。

據了解，沈男在外積欠債務，離婚育有1名小孩，日前與家人吵架後負氣嗆：「我乾脆去關一關好了」，豈料真的跑到家附近的銀樓行搶，幸好在警方擴大過濾辨識監錄影像，迅速掌握其身份，立即南下前往埋伏，並伺機上前逮捕歸案，至於沈嫌犯案動機，仍待警方進一步釐清。