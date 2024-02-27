美女租客遭二房東「跨坐壓地」痛毆毀容　她曝：晚上都不敢睡

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區黃姓二房東對陸籍孫姓女租客疑求愛不成，持續起口角，甚至趁深夜以破壞門鎖，闖入房間持鈍器狂毆、襪子塞嘴等暴力行為，釀孫女顴骨粉碎性骨折，幾近毀容，雙方也正式撕破臉互告。孫女今（27）日赴地檢署開庭，雖頭戴鴨舌帽、口罩，仍可見臉部以紗布包紮傷勢，她也害怕說：「晚上不敢睡因為不停的做惡夢」，一定要看到對方被判刑。

外型亮眼的孫女（33歲）今日下午現身地檢署（因檢察官分開傳訊，黃男安排別日開庭），她開庭前受訪說，鼻子等處已安排手術重建，至於黃男日前發文先是道歉澄清，又強調自己絕對沒有性騷擾、威脅、偷竊等，若有會在士林夜市大門口發放100份雞排加珍奶加大等言論，她則表示，對方稱她是抹黑都沒關係，就交給司法調查。

孫女也說，現在看到黃男會害怕，因為就是心理陰影，畢竟是熟睡時遭攻擊，對睡覺有種恐懼，甚至會不停做惡夢，雖然一直給自己療傷，但陰影這些東西是沒辦法自己控制。

▲黃男以「棒球隊」等文字威嚇孫女。（圖／孫小姐提供）

全案起源於，去年8月以8500元承租福林路某公寓套房，豈料25歲黃姓二房東對其騷擾，又打電話稱「想睡你」等，她果斷拒絕後，同年12月4日雙方起爭執，黃以不繳租金、擾鄰等理由欲請孫搬走，但她拒絕，再度起口角，警方到場後，孫女當場情緒失控飆罵員警。

然而，今年1月25日深夜，黃趁孫女熟睡破壞門鎖潛入房內，使出「超派拳」猛毆，孫女躺在地上，神情痛苦不斷喊救命，有房客聽見呼喊聲前往關心，把黃男動粗畫面錄下，同時也勸他別再打，但黃男反要求對方別再錄，並請他離開房間，直到警方獲報到場，孫女已渾身傷，受有顴骨粉碎性骨折等嚴重傷勢。

▲孫女遭黃姓二房東痛毆，幾近毀容。（圖／民眾提供）

翌日，士林警持拘票，拘提黃男到案，並依殺人未遂、恐嚇罪嫌送辦，同時建請檢方聲押，檢方複訊以5萬元諭知交保。黃男事後向媒體說，目前已全權交由律師處理，之前孫女提告的傷害、性騷擾已獲不起訴，說明對方完全是在浪費司法資源與說謊，且雙方都自願搬離案發屋子，他也將對孫女提出誣告、妨害名譽告訴。