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社會 社會焦點 保障人權

水肥車倒「毒液」海削5.4億！黑心商擁多輛超跑　士檢再追出8共犯

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署由「肅貪專組」主任檢察官楊冀華、林思吟檢察官指揮新北調查處，查獲衛生工程行童姓負責人從2009至去年未領有廢棄物貯存、清除、處理許可文件，收費清運美食街等廚餘廢油卻濫倒，從中賺取不法暴利。昨至今（27日）再發動搜索，前往雙北等8處，帶回8名被告業者，複訊後依違反廢棄物等罪，5至20萬交保。

士林地檢署國土保育專組再次出擊，結合檢調環力量，針對去年11月、12月間查獲快通衛生工程行等違反廢棄物清理法，承辦檢察官林思吟持續溯源偵辦，再查出該工程行涉嫌自民國2009年起至去年間，未領有廢棄物貯存、清除、處理許可文件，竟違法收運北部地區各鑽井建築工地之污泥廢棄物及新北市八里區多家石材業者以水刀切割石材產生的廢泥漿，載往土石方資源場投放，從中賺取不法暴利，涉違反廢棄物清理法及湮滅隱匿等罪嫌。

▲▼ 本署溯源偵辦違反廢清法案件，持續追查清運業者違法投放污泥類廢棄物，依法嚴辦，全力打擊環保犯罪 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地檢署追查清運業者違法投放污泥類廢棄物。（圖／記者黃宥寧翻攝）

全案經辦案團隊詳盡蒐證後，昨（26）至今日，由林思吟檢察官指揮新北市調查處會同新北政府環境保護局及北市政府環境保護局稽查人員，前往新北市中和區、八里區及北市信義區等8處，依法執行搜索，同時涉案的石材業者等8名被告也均到案接受調查。

▲▼士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲童姓環保業者濫倒有毒廢棄物，賺進暴利坐擁千萬超跑名車。（圖／調查局提供）

▲童姓環保業者濫倒有毒廢棄物，賺取暴利坐擁千萬超跑名車。（圖／調查局提供）

經複訊後，認其等分別涉違法清除處理廢棄物等罪，其中2名周姓被告各以20、10萬交保；葉、林、侯各以8萬交保、楊姓及2名李姓被告各以5萬元交保，士檢強調後續仍將積極嚴辦，全力遏阻破壞國土犯罪情事。

現遭羈押的快通工程行童男，檢方初步查出其不法獲利高達5.4億元，甚至還買千萬麥拉倫、保時捷代步，去年為避免他脫產，已聲請查扣其名下財產，包含快通、銀行帳戶，千萬麥拉倫、保時捷、賓士等超跑及進口轎車等。

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