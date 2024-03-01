華航機票下殺72折起　短程線最低3519元

▲華航推出機票優惠。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

華航今(1日)宣布，3月4日至3月18日起推出春季優惠，最大亮點為各區推出精選航線最低72折起，其中香港機票3519元(未稅)起、飛韓國首爾5698元(未稅)起。

華航推出春季優惠，包括歐洲、美西航線87折起、東南亞82折起、東北亞和中國大陸85折起，適用出發日依航點而定。

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其中短程線部分，香港機票僅需3519元起，首爾也只要5698元起、鹿兒島8700元起、峇里島1萬1070元起等未稅優惠價。

長程線則推出澳洲布里斯本機票優惠1萬6920元起、雪梨2萬1250元起，歐美的倫敦2萬5220元起、舊金山也只要2萬3664元起，上列價格為未稅價。

此外，華航也宣布，自5月7日起將新增鹿兒島航班，每周二、周六執飛；名古屋自3月2日起增加早班航班；倫敦5月7日起每周提供5班服務；廣島從4月30日起增至每周5班。

華航帛琉則從4月1日起，新增周一航班；7月18日起再增一班，將以每周4班服務，仰光7月1日至8月31日期間，以每周四班往返，因應夏季旅遊高峰需求。另曼谷夜航班自3月31日起增至每日飛航，現每周有28班直達曼谷。

▲長榮航空也推出機票優惠75折起。（資料圖／記者李姿慧攝）

長榮航空即日起至3月12日止也推出2024春季線上旅展， 9月30日前從台灣出發指定航線，優惠最低75折起，其中高雄-澳門來回最低2088元起（未稅）、桃園-澳門來回最低2546元起（未稅）、桃園-香港來回最低3556元起（未稅）。

另即將於3月6日飛航的桃園-愛媛松山航線推出優惠價9390元起（未稅），桃園-東京、桃園-福岡及高雄-福岡，推出賞櫻折扣，桃園-首爾來回最低5665元起（未稅）。