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濾掛式咖啡、氣泡水買1送1！　全台通路「激省優惠」一次看

▲▼中颱烟花逼近，菜價蠢蠢欲動，中和家樂福一早並未出現搶購防颱物資的民眾，一切尚稱平穩。（圖／記者湯興漢攝）

▲各大通路最新優惠懶人包。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

每周省荷包時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，不僅有咖啡豆、氣泡水買1送1，還有民生用品像是沐浴乳、護髮精華等也可享買1送1好康，婆媽趕緊衝囤一波，提醒部分優惠數量有購買限制，價格以業者現場提供為準。

家樂福 
◎UCC濾掛式咖啡（炭燒／法式深焙／典藏風味／職人柔和果香）／8克x12入
優惠：176元買1送1 
期限：即起～3月13日

◎貝納頌尊爵及咖啡豆200g
優惠：350元買1送1 
期限：即起～3月13日

愛買
◎一家人益生菌抗痘美白沐浴乳500ml
優惠：199元買1送1，平均每瓶99.5元
期限：即起～3月12日

◎多芬一分鐘修護護髮精華系列180ml
優惠：156元買1送1，平均每支78元
期限：即起～3月12日

◎舒味思氣泡水（500ml*4入組）
優惠：120元買1送1，平均每組60元
期限：即起～3月12日

好市多 
◎冷凍綜合海鮮魚漿
優惠：現省90元 
期限：即起～3月7日

◎科克蘭凱撒雞肉沙拉
優惠：現省30元
期限：即起～3月7日

▲▼美廉社熱門商品優惠。（圖／業者提供）

▲民生用品也有買1送1。（示意圖／業者提供）

全聯
◎西雅圖極品濾掛咖啡極品綜合／8gx10入
優惠：160元買1送1，平均每盒80元
期限：即起～3月7日

◎家樂氏纖穀脆系列330g
優惠：220元買1送1，平均每袋110元
期限：即起～3月7日

大潤發
◎雀巢100%紐西蘭乳源全脂奶粉1.2kg／袋
優惠：促銷價419元，2件特價798元，平均每件399元
期限：即起～3月7日

◎UCC職人の珈琲（金質／曼巴／橙韻／炭燒）400g／袋
優惠：394元買1送1，平均每件197元
期限：即起～3月7日

美廉社
◎心樸鮮乳1858ml
優惠：84折，特價159元
期限：即起～3月19日

◎Simple Life超柔抽取式衛生紙加量版（100抽12包）
優惠：85折，特價119元
期限：即起～3月19日

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出燕麥系列飲品任選買2送1。（圖／業者提供）

7-11
◎CITY燕麥飲品
優惠：CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶「任選買2送1」
期限：即起～3月5日

全家
◎Let’s Café經典咖啡 
優惠：第2杯7折
期限：即起～3月5日

◎私品茶全品項 
優惠：第2杯7折
期限：即起～3月5日

萊爾富
◎指定飯糰、麵包
優惠：同系列任選第2件10元
期限：即起～3月12日

OK mart 
◎阿華田聯名系列優惠
優惠：阿華田摩卡拿鐵／經典阿華田享單杯7折
期限：即起～3月3日

◎哈根達斯迷你杯／雪糕
優惠：指定口味買3送2，優惠口味包括淇淋巧酥迷你杯、草莓迷你杯、比利時巧克力迷你杯、香草迷你杯、草莓覆盆子馬卡龍脆皮迷你杯；巧克力脆杏仁雪糕、草莓雪糕、巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓覆盆子馬卡龍脆皮雪糕
期限：即起～3月3日

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