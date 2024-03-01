黑衣人「球棒狂砸民宅30秒」　兒欠債落跑...父坐家中被嚇壞

記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區發生一起疑似債務恐嚇糾紛，2名黑衣人上月27日深夜，持球棒朝一處連棟透天厝的大門猛砸，獨自在家的老邁父親受到驚嚇，連忙叫回大兒子幫忙處理，經大兒子報警，警方查出疑似小兒子在外欠錢，進而引起這起債務糾紛。警方目前已鎖定涉案人，正積極查緝中。

▲2名黑衣人深夜持球棒朝台中市霧峰區中正路一處連棟透天厝猛砸。（圖／截取自社群網路黑色豪門）

網路社群近日流傳一段畫面，2名黑衣人持球棒猛砸民宅大門、玻璃窗，玻璃碎裂聲音在寂靜的夜晚格外明顯，犯案過程約30秒，隨後黑衣人迅速駕車離去。

警方調查，該案發生於2月27日晚間11時許，地點位於台中市霧峰區中正路一處連棟透天民宅，由62歲的李男、23歲大兒子以及小兒子同住，案發時僅李男在家，對於為何住處被砸毫不知情，案後他趕緊打電話叫回大兒子，大兒子遂報警處理。

據悉，案發原因疑為小兒子在外有債務糾紛，具體金額、欠債原因尚不知，因小兒子仍不知去向，目前屋主李男僅針對大門、窗戶玻璃、機車後照鏡遭砸的部分提告毀損罪，警方已鎖定2名犯嫌積極查緝中。

警方呼籲，暴力並不能解決問題，民眾應循由理性溝通、平和處理的方式解決，一時的衝動或是不理性的舉動都有可能會因而誤觸法網，後果往往令人後悔莫及。