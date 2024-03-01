大貨車路邊凌晨卸貨　聯結車剎不住...後方猛撞「折成L型」

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅區幼獅路二段今（1日）凌晨發生重大追撞事故，一輛聯結車未注意前方路況，追撞前方停放路旁、正在卸貨的大貨車，2車滿載貨物則掉落一地，意外發生後，楊梅警方到場時，2名駕駛所幸僅受擦挫輕傷，雙方酒測值均為零，警方現場時一度單線雙向通車，由於現場貨物散落，天亮後找來吊車協助，直至上午近11時完成現場清理，恢復正常通行，至於肇事原因仍在調查釐清中。

▲桃園市楊梅區幼獅路二段今天凌晨發生重大車禍，2輛大貨車追撞後貨物散落一地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市楊梅區幼獅路二段今天凌晨發生重大車禍，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，今天凌晨4時22分許，37歲宋姓男子駕駛聯結車行經楊梅區幼獅路二段166號前，不知何故突然擦撞30歲方姓男子駕駛、正在路邊卸貨的大貨車，強力撞擊下，雙方貨物散落一地，因占用道路大半車道，警方獲報後立即趕到現場處理。

▲桃園市楊梅區幼獅路二段今天凌晨發生重大車禍，2輛大貨車追撞貨物散落滿地，警方找來吊車與堆高機清理貨物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，宋姓男子疑似未注意前方路況，追撞停在路旁準備卸貨的方姓男子駕駛大貨車，所幸雙方駕駛僅身體多處擦挫傷，雙方駕駛酒測值均為零，至於責任歸屬仍由警方調查釐清，警方則於天亮後通知找來吊車與堆高機等工具協助清理現場，直至上午近11時許才完成清理，恢復雙線正常通車。