凌晨闖工廠偷電纜人贓俱獲「車上還有槍彈」　3男慘了！

▲楊梅警方今天凌晨巡邏經過桃園市楊梅幼獅工業區某工廠，發現張姓等3名男子正竊取電纜線，員警當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊梅警方日前受理報案，幼獅工業區某工廠電纜遭竊，員警今（1）日凌晨執行青春專案巡邏經過時，赫然發現一輛轎停放工廠外，員警當場查獲張姓等3名男子正行竊工廠電纜線，員警還在其車上起出改造手槍1把、子彈10顆與大批工具等證物，全案偵訊後依違反槍砲刀械管制條例、竊盜罪嫌將3人移送桃園地檢署偵辦。

▲楊梅警方今天凌晨巡邏經過桃園市楊梅幼獅工業區某工廠，發現張姓等3名男子正竊取電纜線，圖為查獲竊取之電纜線贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方指出，幼獅派出所日前接獲轄區工廠報案指稱，工廠內大批電纜線遭竊，警方受理後調閱監視器發現工廠遭竊前，一輛可疑轎車曾出現在工廠附近，警方加派警力在附近巡檢。

▲楊梅警方今天凌晨巡邏經過桃園市楊梅幼獅工業區某工廠，發現張姓等3名男子正竊取電纜線，圖為查獲之改造手槍與子彈等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今天凌晨1時30分許，警方執行青春專案首日勤務，在該工廠附近再度發現該輛可疑車輛又出現，員警立即上前查看，當場查獲25歲姜姓男子、27歲與30歲2名張姓男子，正在工廠內竊取電纜線，員警還在轎車上搜出改造手槍1把、子彈10顆以及破壞工具油壓剪等作案工具，3人偵訊後坦承犯行，警方則依違反槍砲彈藥刀械管制條例、竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

▲楊梅警方今天凌晨巡邏經過桃園市楊梅幼獅工業區某工廠，發現張姓等3名男子正竊取電纜線，警方偵訊後將3人移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方強調，警方透過官方網站、社群網站、地方社團粉專與地方團體LINE群組，加強民眾防詐意識觀念外，並將全方位守護民眾財產安全，若生活上遇有任何犯罪疑問，可就近至派出所或撥打165反詐騙專線洽詢。