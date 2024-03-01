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社會 社會焦點 保障人權

癌末男「伸縮衣架觸鐵路高壓電」40%灼傷　險遭火車輾過

記者沈繼昌／桃園報導

鐵路中壢段今天上午發生一起高壓電電擊意外，鐵路警察會同消防局救護人員到場搶救，經查是廖姓男子持鐵製伸縮衣架觸碰鐵路高壓電，導致全身遭電擊，救護人員發現廖男身上有40%二至三度灼傷，緊急送往衛福部立桃園醫院急救。鐵路警察中壢派出所指稱，警消到場時，廖男尚有意識，警方正積極聯繫其家屬，調閱相關監視器了解原委，並依公共危險罪嫌送辦。

▲桃園市廖姓男子今天上午被發現倒臥鐵路中壢段，手持鐵製伸縮衣架觸碰高壓電遭電擊，警消人員到場急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市廖姓男子今天上午被發現倒臥鐵路中壢段，手持鐵製伸縮衣架觸碰高壓電遭電擊，警消人員到場急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市廖姓男子今天上午觸碰高壓電遭電擊，台鐵警於現場發現鐵製伸縮衣架等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市廖姓男子今天上午觸碰高壓電遭電擊，台鐵警於現場發現鐵製伸縮衣架等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鐵路警察局中壢派出所指出，這名入侵鐵路軌道遭電擊案，發生於今天上午9時48分，地點位於中壢中山東路橋下，警方根據無線電呼喊，上述地點有民眾躺臥於西線路線旁，疑似觸電受傷，立即派員到場處理，並通知桃園119協助。

▲桃園市廖姓男子今天上午觸碰高壓電遭電擊，警消人員在現場急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市廖姓男子今天上午觸碰高壓電遭電擊，警消人員在現場急救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警消到場後發現，60歲的廖姓男子仍有意識，身旁留有鐵製伸縮衣架，疑似廖男取伸縮衣架觸碰台鐵電線導致觸電；當時正好有台鐵1158次區間車經過，林姓司機員聲稱，經過案發地址時發現男子躺臥西線旁，並未撞擊到民眾，並將列車停下查看。警方將積極聯繫當事人家屬，同時調閱周邊監視器，並依公共危險罪嫌送辦。

桃園市消防局表示，桃園勤務中心接獲通報後，由第二大隊中壢分隊派員處理，受傷廖姓男子全身有2至3度40%燒燙傷，救護人員檢視後傷勢後送往衛福部立桃園醫院急救。

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