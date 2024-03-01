交付政情資料「換對岸資助參選」　桃園美女立委候選人慘了

▲桃園市前立委候選人馬治薇涉嫌為境外敵對勢力交付公務上秘密文書罪嫌遭桃檢起訴，今天移審桃園地院。（圖／翻攝自馬治薇臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

無黨籍區域立委候選人馬治薇，去年多次赴對岸與綽號「冰姐」、「阿浩」等對岸人士見面，分別收受共計1萬5000美元（約台幣45萬）、泰達幣（USDT）1萬9322元（約台幣57萬）資助，由馬提供台灣方面政治情資料，對岸資助她參選立委，檢方認為犯罪事實明確，今日依違反國家安全法、反滲透法提起公訴，並具體求刑有期徒刑3年8月，併科200萬元罰金。

桃園地檢署檢察官高健祐指揮調查局桃園市調查處，今年1月間約談前第一選區區域立委候選人馬治薇，調查她涉犯國家安全法、反滲透法等案件，檢調查出，40歲的馬治薇於去年4月間赴大陸地區結識對台工作單位綽號「冰姐」、「阿浩」等人士，雙方商議由馬提供台灣政治情報參與選舉，以換取競選資助，從去年4、5月間起，多次前往大陸地區，分別收受資助1萬元、5,000元美金，同年10月至12月間，多次前往大陸地區會面，並利用虛擬貨幣之隱密特性，先後取泰達幣（USDT）8,306元、1,106元、9,910元，以隱匿金流，作為選舉所用。

馬治薇隨後於去年底登記參選第11屆區域立委，雖未獲得民眾黨提名，但最後仍以無黨籍身分角逐，檢調查出，馬於選舉期間亦提供我國「中央各機關國會聯絡名冊」（內含總統府、監察院、考試院、行政院、國家安全會議、國家安全局等行政機關及情治單位之相關職稱、姓名、聯絡電話等資訊）交付公務上應秘密文書，並受對方有關選舉活動指示，而有受滲透來源資助、指示為參與公職人員選舉競選行為。



桃檢檢察官認為，被告馬治薇涉嫌違反個人資料保護法之非法蒐集處理利用個人資料、反滲透法之受滲透來源資助為參與競選行為、國家安全法之為境外敵對勢力交付公務上應秘密之文書等罪嫌，檢方審酌被告犯後矢口否認違反國家安全法等犯行，且供詞避重就輕，犯後態度不佳，被告僅為謀私利，受境外敵對勢力、滲透來源資助逾新台幣百萬元參與立委選舉，企圖潛伏國會，危害我國主權與自由民主憲政，今天偵結起訴，並建請法院量處有期徒刑3年8月，併科罰金新台幣200萬元。