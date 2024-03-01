手刀搶票！清明4天連假「台鐵加開155班車」　3／6開賣

▲清明連假台鐵加開155班次。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年清明有4天連假，台鐵公司宣布，清明疏運期間，全線將加開155班，其中包括EMU3000型西線直達新自強號，台北到高雄約4小時，3月6日凌晨0時開賣車票。

因應清明連續假期疏運旅客需要，台鐵規劃4月3日起至4月8日共6天，全線加開各級列車共計155班，其中包含東部地區實名制列車6班、彰化－花蓮北半環EMU3000型新自強號列車10班、七堵－台東南半環EMU3000型新自強號6班、七堵－潮州EMU3000型新自強號直達車10班、湖口－台東EMU900型區間快車8班，3月6日凌晨0時起開賣。

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台鐵公司表示，疏運期間全線運能較平日增加6.8%，每日平均提供33萬9359個座位數及5317萬7137座位公里，相較於112年清明連假每日平均增加3.33%座位數及4.07%座位公里。另為加強疏運旅客，4月3日至4月8日暫停發售親子車廂車票，改一般車廂方式售票。



此外，台鐵也加開東線實名制列車班次，3月7日0時起，開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。