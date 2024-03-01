林奕華連帶賠123萬確定　范雲轟蔣萬安：如何看副市長卸責？

▲民進黨立委范雲。（圖／立法院提供）



記者詹宜庭／台北報導

台北市副市長林奕華擔任立委期間的辦公室前主任林廷霖5年前強拉女志工進雜物間性侵，事後曾下跪道歉，被判刑3年10月定讞；高等法院29日二審判林奕華須與林男連帶賠償123萬餘元，全案確定。對此，民進黨立委范雲痛批林奕華不斷卸責，並袒護他的前辦公室主任，更質疑台北市長蔣萬安，「我們能信任市政府這樣的領導人，會認真看待市民遇到的性別暴力嗎？」

對於高院29日判決林奕華須連帶賠償123萬餘元，范雲1日表示，當事人在事發之後，就向她的辦公室求助，因為她向林奕華申訴，林奕華不僅拒絕見面，也拒絕表達歉意。林奕華甚至在法庭上，企圖撇清她跟前主任的關係，痛批「林奕華的傲慢、甩鍋，對這位受害女志工造成嚴重的二度傷害，因為受害人當時正是因為對林奕華的支持，自願去當志工，才發生被性侵的重創！」

范雲說，受害女性的痛苦與眼淚難以言喻，只能說令人非常不捨。如今，此案在法院有階段性進度，被害人也終獲遲來的正義。過程中，林奕華不斷卸責，並袒護他的前辦公室主任，一下說加害人事發當時已經離職，一下又說被害人求償金額太高，但這些一一都被台北高等法院打臉。

范雲開嗆，台北市長蔣萬安過去逃避回應同一現場的同黨性騷立委，質疑「請問你如何看待自己的副市長如此逃避、卸責發生在自己辦公室的性侵事件？我們能信任市政府這樣的領導人，會認真看待市民遇到的性別暴力嗎？」