台北市副市長林奕華前助理性侵女志工　高院判林奕華連帶賠123萬

▲台北市副市長林奕華的前助理性侵定讞，高院判她須連帶賠償123萬餘元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市副市長林奕華，在擔任立委時後的前辦公室林姓主任，在2019年間於服務處內的雜物間性侵女志工，事後當眾下跪道歉，但未獲原諒，仍遭判刑3年10月定讞。被害人求償，高等法院29日二審判林奕華須與林男連帶賠償123萬餘元。可上訴。

根據最高法院刑事確定判決，林男在2018年11月到2019年4月19日為止，擔任林奕華的助理，對外的職稱為辦公室主任。為了協助友人競選，離開林奕華辦公室，也因此認識了被害女志工小燕（化名）。不過林男僅離開林奕華辦公室10天，就發生本案。當時他以心情不佳為由，傳送訊息約小燕到服務處聚會，現場還有里長、議員助理、調查官等多人。

但林男喝了酒後，開始對小燕毛手毛腳，林男等眾人散去後，藉口請小燕留著聊天，而後林男獸性大發，將小燕拉往服務處內放置雜物的房間。小燕遭推倒在地上擺放之瓦楞紙箱上，不斷求情「林大哥我mc來，你不要這樣，我不要做。」但林男不理會，性侵得逞。小燕下樓後，仍有不少人在場，向現場眾人哭訴後，眾人將林男叫下樓；林男當場下跪道歉，但小燕不接受，到警局報案。林男遭檢方提起公訴，最後遭判刑3年10月定讞。

小燕在一審台北地方法院審理時就提出附帶民事訴訟，向林男與前雇主林奕華請求連帶賠償600萬元。林奕華雖主張林男已經離職，自己不負監督責任，請求免賠，但一審法院仍判決林奕華與林男須連帶賠償200萬餘元。案件上訴二審。

高等法院二審審理後，仍認定林奕華是當時林男的雇用人，須負擔連帶賠償責任。但重新計算小燕的損失後，高院改判決林奕華與林男須連帶賠償123萬餘元。可上訴。