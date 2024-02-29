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色狼竟在小學門口！警衛找女童進門看電視竟伸狼爪

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲小學警衛將女童帶進警衛室猥褻得逞，遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台南某小學李姓警衛，2019年間趁著一名7歲女童週末到校時，藉口讓女童到警衛室看電視，竟趁著女童看電視時伸出狼爪，猥褻女童，甚至還親吻女童。女童升上四年級後，因為上性平課程時，告知老師警衛的惡行，全案因此爆發。最高法院審理後將李男判刑4年定讞，將發監執行。

判決指出，李男自2010年起，就在台南市南區某小學擔任警衛。案發於2019年2月到7月間的某個週末下午，當時7歲的女童週末到校後，李男發覺女童年幼可欺，再加上警衛室內外並無其他人，於是將女童找進警衛室內，打開電視讓女童觀看。

李男趁著女童專心看電視之際，竟伸出狼爪對女童上下其手，之後更親吻女童嘴巴，女童當下並未拒絕，李男也在當年離職。不過時間推移，女童升上四年級後，在學校接受性平課程，老師詢問是否有不愉快的經驗時，才將被警衛撫摸親吻的事情說出，全案因此爆發。李男遭逮捕後，被依照「加重猥褻罪」嫌提起公訴。

法院審理時，李男一開始坦承有撫摸女童，但之後又改口否認；李男更說，先前承認是因為想要談和解，後來和解失敗後，就否認犯案。而雖然李男願意提出40萬元和解，但家屬不接受，法院最後也認定李男確實有罪，一二審均將他判刑4年。其中二審高等法院台南分院更指出，李男犯後態度前後翻異並非至佳，再加上身為小學警衛，對女童而言乃是具有保護地位之長者，卻未盡保護之責，應予重懲，還是判刑4年。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

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