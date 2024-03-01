崩潰！機車違停連絡不到車主　警連開14張罰單...狂噴1萬2600元

▲扇形車庫廣場機車違停被連續開14張罰單。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1月底才剛完工啟用的扇形車庫停車場，從2月1日開始收費，但廣場外人行道仍見機車停整排，造成違停亂象，彰化警分局接獲檢舉17次、前往強力取締才獲得改善，不過有1輛停在紅線區的機車，貼滿告發單，引起行經民眾圍觀，經警方統計已連續14天遭開單告發，以每張900元罰鍰計算，開出1萬2600元罰鍰，違停挨罰代價超慘。

▲扇形車庫廣場機車2月初違停狀況。（圖／民眾提供）

彰化警分局表示，彰化市公所立體停車場自2月1日啟用，讓民眾入內停車並收費，機車及電動單車10元/小時（當日上限40元），這麼便宜的停車格，仍有不少民眾貪圖方便，停放在停車場周邊紅、黃線道路旁及人行道，涉違反道路交通管理處罰條例第56條開罰。

▲扇形車庫停車場。

警方初步調查，該輛違停機車車體為紅色，車主是一名鹿港人，在扇形車庫停車場外的紅線區違停多日，經民眾檢舉，員警多次聯繫不到車主，推測車主可能是在外地工作，自2月4日起連續開出14張罰單。

彰化警分局強調，扇庫停車場外廣場路徑為人行道，屬於道路，適用道路交通管理處罰條例，依道交條例第56條可可告發600-1200元，警方將持續取締違停，呼籲民眾遵守停車規則。