強烈冷氣團達標！今晨9.2℃　6縣市低溫「中部以北」有雨

▲今晨5：13台北觀測站最低氣溫11.5度，已符合「強烈大陸冷氣團」的定義 。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者葉國吏／綜合報導

今晨5：13台北觀測站最低氣溫11.5度，已符合「強烈大陸冷氣團」的定義。本島最低溫出現在新北石門9.2度。今明兩天鋒面過境，中部以北及東半部有局部雨，鋒後的「強烈大陸冷氣團」南下，北部沿海及部分平地最低氣溫降至9度左右。氣象局針對6縣市發佈低溫特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，截至5：13台北觀測站最低氣溫11.5度，已符合「強烈大陸冷氣團」的定義；今、明(1、2)日鋒面過境，中部以北及東半部有局部雨，南部亦有零星飄雨的機率。鋒後的「強烈大陸冷氣團」南下，北部沿海及部分平地最低氣溫降至9度左右；「乍暖還寒」、應注意添衣保暖。

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▲6縣市低溫特報。（圖／中央氣象署）

今日各地區氣溫：北部9至14度，中部11至22度，南部14至27度，東部11至23度。氣象局針對6縣市發佈低溫特報。

【黃色燈號(寒冷)】

新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

下週(3)日白天起、冷空氣減弱，天氣漸好轉、氣溫回升，東半部有局部短暫雨。下週一、二(4、5日)轉「高壓迴流」型態，各地區高溫將逐日升至30度以上，南部局部地區最高溫更達35度，為白天「晴暖如夏」、早晚涼冷的天氣；西半部及外島易有霧，應注意。

▲最新(29日20時)歐洲(ECMWF)模式、下週一(4日)20時850百帕溫度模擬圖顯示，「高壓迴流」型態、明顯回暖(左圖)。下週三(6日)20時地面氣壓及降水模擬圖則顯示，鋒面過境，中部以北明顯降雨(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

冷空氣一波波，下週三、四(6、7日)另一波鋒面及強冷空氣南下、中部以北再轉濕冷；「乍暖還寒」頻仍更迭，為「初春」典型的天氣變化，應注意調適。