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大陸 大陸焦點 特派現場

可以娶4個老婆！陸男在非洲當酋長　最終放棄百萬年薪回老家

▲▼ 李滿虎、非洲酋長 。（圖／翻攝 九派新聞）

▲2018年來自寧夏27歲李滿虎闖到非洲，成為奈及利亞、喀麥隆的酋長 。（圖／翻攝 九派新聞）

記者任以芳／綜合報導

來自大陸寧夏27歲的李滿虎，2018年在非洲被奈及利亞土王授予稱號「幸運酋長一世」，之後成為喀麥隆的酋長，甚至年薪有30萬人民幣（近150萬台幣）。如今6年過去，李滿虎於疫情期間回家鄉，重新開拓海外事業，問及過去當酋長經歷，他說，在當地是很大頭銜還能娶四個老婆，回歸現實，不能光靠酋長頭銜，還是靠自己努力。

大陸《九派新聞》報導，當年才27歲李滿虎在大陸國企上班，因厭倦單調生活，看到朋友去非洲喀麥隆闖蕩，幾經思考，下定決心辭去鐵飯碗，從廣州出發十多個小時轉機到當地。

李滿虎還記得剛下機看到景象，基礎建設相當落後，生活條件十分艱辛，語言也不通，他花時間開始學英文單字，還好當地不重視口語發音，只要聽得懂就好，淺移默化之下，他開始熟悉非洲生活。

最初李滿虎從事技術工作，晚上睡在礦山上的彩鋼房集裝箱里，房子很小，上下鋪，晚上靠著小發電機吹風扇，常常睡到滿身大汗。平時沒有娛樂，除了用電腦看電影，周邊很荒涼，放眼望去只有樹林與紅色的土，唯一熟悉的是中國來的廚師，吃到家鄉的料理是最大慰藉。

李滿虎最怕生病，非洲有瘧疾，經常被蚊蟲叮咬，留下很多疤，兩三個月後就得了瘧疾，會發燒，當地醫療條件很差。先量個血壓，再量體重，知道你是瘧疾就給你輸液。其他什麼都沒有。

做了一陣子，在喀麥隆工作年薪15萬（單位：人民幣，同下），吃喝都是公司包，比在中國賺四五年存得多。不想做技術工作的李滿虎，決定去奈及利亞闖蕩，一間數一數二的中資企業-中地海外集團奈及利亞公司。

當時前東家正在承建奈及利亞與喀麥隆的跨境大橋項目，李滿虎負責行政外聯等事務。管理工作小到員工吵架、遭小偷等雜事都解決，但也累積不少人脈，最終他的熱情真誠被土王兒子引薦，並獲得酋長稱號。

▲▼ 李滿虎、非洲酋長 。（圖／翻攝 九派新聞）

▲ 李滿虎成為奈及利亞伊通地區酋長 。（圖／翻攝 九派新聞）

李滿虎自述說，2018年12月23日成為尼日利亞酋長。那天當地村民載歌載舞，打著節拍歡呼，他穿著酋長服裝，拿著手杖，當地工人們以前要改口叫Chief，不能直呼中自，見面還要行禮，讓他感覺不可思議。

據了解，1947年，奈及利亞從英國統治下獨立，建立一套聯邦整體，土王這套傳統系統的頂點未消失，因此酋長相當於土王的地方代表。

土王還告訴李滿虎，可以娶四個老婆，他自己也有四個。李滿虎幽默地說，「我要娶四個的話，就四個大部落各來一個。酋長是世襲制，他還催我生兒子，說我兒子能繼承我的封號，成為幸運酋長二世。」

接著喀麥隆的酋長也給李滿虎當酋長，還舉辦儀式，承認他的頭銜，有了地方支持，不管是政府部門還是普通人，都會很尊重，利有於李滿虎的工作，收入年薪20、30萬。

為何別人沒有被封為酋長？李滿虎檢視自己工作心態，可能個性也比較和善，不管是對工人還是當地人對自己評價都很高。儘管在工作上取得成就，在外漂泊總有歸途，疫情爆發那年，他於2020年年底回國探親。

李滿虎父母不放心兒子在國外，不讓他返回非洲，覺得錢再多都比不上健康和安全。最終李滿虎放棄原來的工作，公司領導也很遺憾，覺得他又有好身份，也願意給他加薪，李滿虎選擇在家鄉重新出發，並於2019年結婚生子。

▲▼ 李滿虎、非洲酋長 。（圖／翻攝 九派新聞）

▲ 李滿虎酋長手帳、項鍊、證書 。（圖／翻攝 九派新聞）

「我覺得這也挺好。我的酋長帽子、衣服、手杖，這些裝備都留在奈及利亞的公司。」回頭看過去打拚經歷，李滿虎也說，「酋長這個頭銜就是一份榮譽，不能看得太重要，還是要靠自己的能力。」

透過國內外報導，李滿虎故事突然被很多人知曉，他得到的一切都是去非洲闖蕩的認可，對他之前努力的肯定，但回國後，他不會主動說出這些經歷，酋長頭銜是榮譽也不能靠著過一輩子。

李滿虎目前工作方向是拓展海外市場，目前打算在喀麥隆做砂石場。有人負責投資，他負責當地資源和政府關係。希望未來繼續靠自己的努力，利用當地資源，做出自己的事業，促進中非友誼。

回顧自己的這段經歷，他想說，「人這一輩子還是要勇敢跨出那一步，嘗試一下，成不成功是另外一回事。不要安於現狀，世界真的很大。」

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