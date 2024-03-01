超商「1通便神飲」缺貨超久　妹子驚見上架：喝完蹲廁所

▲原PO驚見超商出現玫瑰蜂蜜水，結果一喝真的有感。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「還真的很順阿！」一名妹子表示，友人喝了超商玫瑰蜂蜜水後，大推排便很有感，不料缺貨一陣子，直到近日原PO看到它重回架上，新奇買了一喝，驚呼「喝完兩小時跑去蹲廁所！」事實上，說到最強通便神飲，大家都會聯想到「早餐店的奶茶比瀉藥厲害」，其他像是每朝綠茶+多多、十二韻玫瑰茶也上榜。

一名女網友在臉書《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》表示，意外發現全家的玫瑰蜂蜜水回來了，去年聽友人說「喝完排便很有感」，結果原PO想買的時候就缺貨了，如今重回架上，原PO也買來嚐鮮看看。

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原PO驚訝直呼，「淡淡玫瑰香氣調和一點蜂蜜的甜香，蠻順口的，喝完兩小時跑去蹲廁所，還真的很順阿！」

文章曝光後，底下網友熱議，「早餐店奶茶就有這功效了，還更便宜」、「我喝小七的美顏社玫瑰花果茶，也有異曲同工之妙效呢」、「來試看看」、「有點難買到，有想嘗試的人建議先去買好，等放假喝，擔心到時又缺貨很可惜」、「玫瑰花茶都會有這效果，蜂蜜也會潤腸、消脹氣，這款喝起來我認為算是味道好、有香氣～再加無糖茶會更好喝」、「喝完大便都有玫瑰味」。

說到「最強通便神飲」，許多人都聯想到早餐店的大冰奶，日前一名網友好奇拋問，「喝什麼飲料最容易拉？」引來一票網友熱議。

被激推的茶飲包括：「早餐店大冰奶、分解茶、康普茶、每朝綠茶、牛奶、多多」、「咖啡牛奶」、「十二韻玫瑰茶，包你拉爆」、「我的話是統一高纖無糖豆漿」、「韓國牌香蕉牛奶」、「印度拉茶」、「火龍果汁」。