有草莓煉乳小泡芙、莓果起司千層！　超商5款新草莓甜點麵包開吃了

▲超商草莓季第3彈開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

草莓控衝一波！超商限定「草莓季」第3彈來了，這次一口氣網羅5款全新草莓甜點、烘焙品，包括人氣小泡芙、千層蛋糕分別推出草莓煉乳、莓果起司口味，還有經典奶酥麵包升級成草莓奶酥麵包，以及吃得到莓果奶油雙餡搭配鬆軟蛋糕體的莓果雲朵燒，即日起於全門市上市。

全家草莓季第3波開吃，首推2款全新minimore甜點，其中，「草莓煉乳小泡芙」一盒就有2口味，包括粉色外皮點綴綠色淋面，再包裹住草莓卡士達內餡的「草莓小泡芙」，以及帶有濃濃奶香的「煉乳小泡芙」，酸甜滋味超涮嘴；另一款「莓果起司千層蛋糕」使用濃郁奶香奶油起司結合草莓果泥、草莓果醬製成的內餡，酸甜口感也讓人忍不住一口接一口。

▲還有3款全新草莓烘焙麵包等吃。

另，加碼吃3款全新草莓烘焙麵包，首推「莓果雲朵燒」，特意選用像雲朵般軟綿的蛋糕體搭配莓果奶油雙餡，而「草莓奶酥麵包」嚴選比利時進口草莓果醬拌入奶酥餡，打造濃郁奶香尬香甜草莓的罪惡組合，最後的「莓莓奶油土司」則是把麵團加入天然奶油、草莓果醬混合，每一口都能吃到淡淡奶香及草莓香，即日起就能在全門市買到，趕緊搶嚐鮮一波。

▲beard papa’s2月限定吃「塩焦糖牛奶泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

另，甜點控也不能放過今（29）日最後1天開賣的beard papa’s「塩焦糖牛奶泡芙」，把濃醇塩焦糖醬結合經典卡士達後，再拌入鮮奶油，大口咬下不僅吃得到濃郁微鹹焦糖滋味，還帶有滑順奶香口感，層次超豐富，且除了有經典日式派皮外，還提供黑日式、菠蘿、mini派皮選擇。