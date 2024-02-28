弟猝逝回老家治喪…哥躺床「已成乾屍」！里長驚：沒聞到屍臭味

▲屏東男子猝逝，家屬回老家辦理後事時，卻發現男子的哥哥也已死亡倒臥屋內。（示意圖／ETtoday資料照）



記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東縣萬丹鄉日前一名簡姓男子日前心肌梗塞發作離世，家屬回老家辦後事時，卻意外發現62歲哥哥已成乾屍倒在房間內，面貌無法辨識，警方初判死亡已超過3個月，詳細死因還有待檢警進一步相驗釐清。

萬丹鄉灣內村長陳玉意表示，簡姓一家人共有6位兄弟，早已各自成家，排行老五的簡男是建築工人，23日被派到潮州鎮建築工地工作時，因心肌梗塞發作離世，家人擲筊請示回老家辦理後事，打開上鎖的門後，卻意外發現排行老四的62歲哥哥也已死亡，呈現乾屍狀，

陳玉意提到，62歲哥哥曾從事建築方面的工作，後來獨自返回老家，打零工維生，有時會騎著腳踏車在村內閒晃，然而近幾個月來都沒看到人，他擔心出了什麼事，曾跑到簡男的住處查看，但當時門上鎖，腳踏車也不見蹤影，以為是外出，也由於該住處是三合院，雖是老屋但還算密封，且哥哥身上蓋著棉被，導致他在現場時未聞到屍臭味便離去，未料到竟發生憾事。

警方表示，由於簡姓哥哥的遺體無法辨識面貌，目前已將遺體送往屏東市立殯儀館，採取DNA做進一步比對，死因也還有待相驗釐清。