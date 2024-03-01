大谷記者會「1態度」護妻　網友大讚：婚後讓人更愛了

記者張方瑀／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍選手大谷翔平宣布閃婚，並在1日舉行記者會，當媒體問到各種交往、求婚細節，甚至是女方身分時，大谷都堅定以「沒有必要說」、「不說也可以」等說法回應，讓網友們大讚他堅定保護妻子的態度，「婚後的大谷讓人更愛了！」

大谷在記者會中解釋，選擇在開季前公佈結婚消息的原因，「因為大家太煩了！如果不公佈結婚訊息也會被煩，所以我決定公布，並專注在棒球上。」當媒體接著提問妻子身分時，他強調，「她是一個非常普通的人，一個很普通的日本人。」

▲大谷翔平1日舉行記者會回應結婚問題 。（圖／達志影像／美聯社）



談到跟老婆的第一次相識過程，大谷也婉轉回應，「我想我不能透露。我們是在很短的時間偶然相遇，在日本，從那時候開始(就認識了)。」當記者問到結婚的原因時，大谷說，「怎麼說呢？沒有特別的原因，和她(妻子)在一起很開心。」

至於求婚時是否有特別準備，大谷沒有正面回答，「只說了很普通的一句話，沒有必要特別講出來吧。」關於生小孩的問題，大谷也說，「當然希望！但我對自己以外的人說的話都不會成真，所以我不太想說。」

對於大谷堅定給予最低限度回應，並在日文版的結婚聲明中，要求媒體勿以採訪驚擾女方，再再體現出大谷保護女方的態度。

許多網友看完記者會後不禁大讚，婚後的大谷讓人更愛了，「希望大家都能珍惜想集中心力打球的大谷」、「大谷用毅然的態度回應真的太棒了」、「果斷說出不喜歡的事情很好」、「就算不想回應也是相當有禮貌地說出來，真的是很厲害」、「不喜歡就說不要的大谷值得獲得掌聲」。

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