中國發射火箭經過台灣上空！未發國家警報　　國防部回應了

▲中國稍早發射長征三號乙運載火箭。（圖／翻攝央視新聞）

記者楊庭蒝／綜合報導

今（2月29日）晚中國於西昌發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，據悉此次是利用長征三號乙運載火箭發射「高分15號」衛星，路徑將越過台灣上空。值得注意的是，此次沒有像上月9日中國發射長征二號丙運載火箭一樣發出國家級警報，對此，國防部稍早緊急做出回應。

國防部指出，其路徑經台灣中部朝西太平洋方向飛行，高度位於大氣層外，對臺灣地區無危害，國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，適切警戒與應處。