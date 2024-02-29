基隆公車駕駛突昏迷！拼命將車停靠路邊救乘客　送醫急救中

記者郭世賢、鄒鎮宇／基隆報導

基隆市七堵區在29日下午發生公車駕駛昏迷事件，下午5點多一台R86 公車 (路線由七堵開往幸福華城) ，駕駛陳宇傑司機，在行駛途中發覺身體不適，車輛停靠於七堵大華橋後昏倒，無乘客受傷，經乘客協助報警，由消防隊員送至礦工醫院，經評估後轉至長庚醫院。

▲陳姓公車駕駛拼命將車開到路邊才昏迷。（圖／記者郭世賢翻攝）



根據車內監視器畫面顯示，陳姓駕駛行駛到一半時突然感覺身體不適，立刻將車開到路邊停靠，直到車輛完全禁止才倒下。此時，車上的乘客大都閉目養神，沒人察覺有異，直到陳男整個人倒下，才讓部分乘客嚇得逃離、打開雨傘。

其中，有3名熱心的男女乘客立刻上前，除了幫忙扶起陳男避免受傷之外，同時打給119並幫陳男的胸口做出按壓的動作。

▲▼有乘客被駕駛昏迷的情況嚇到，立刻逃到車輛後方、打開雨傘。（圖／記者郭世賢翻攝）



基隆市公車處表示當下處置情形如下：第一、收到訊息，當下在第一時間通知家屬；第二、由本處調度其他公車支援，對於原搭乘民眾，全數載走完成後續乘客運輸。第三、營運室主任趕赴陳姓駕駛停車現場，了解當時情形與後續乘客安置處理，並排除狀況，第四、處長、副處長及總站長趕赴長庚醫院，協助駕駛家屬相關事宜。

基隆市公車處處長楊華中表示，駕駛同仁是公車處的重要的夥伴，發生意外是所有人都不願意見到的。但是發生這起意外，公車處本著「員工第一，乘客至上，市民福祉優先」的態度來處理這件事情。經了解，陳宇傑駕駛在昏倒之前還努力將車輛停靠在安全的地方，對此要感謝陳宇傑駕駛的用心，讓事件中沒有任何一位乘客受傷。

▲熱心乘客幫忙通報119。（圖／記者郭世賢翻攝）



陳姓駕駛突發昏倒，目前持續搶救中，經了解陳宇傑駕駛，73年次，目前正當壯年，2月27號也才剛休假完畢，後續將會在持續關懷。因最近天氣變化大，不排除是天侯影響司機身體健康，後續會提醒所有司機注意保暖，確保駕駛員在惡劣天氣中能夠安全、順暢地執行工作。

基隆市公車處處長楊華中表示，陳宇傑駕駛目前還在急救中，後續狀況會待醫療專業救治，敬請大家幫陳姓駕駛集氣，期待他早日康復。

▼基隆市公車處處長到醫院慰問陳男家屬。（圖／記者郭世賢翻攝）

