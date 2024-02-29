推動音樂藝術結合生活　中埔國小連兩年花下音樂會

▲ 中埔國小花下音樂會 。（圖／中埔國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔國小校門廣場和車棚前的黃金風鈴木已有20-30年的樹齡，近幾年來一直是中埔地區的熱門景點，每年2-3月間花季盛開時，鮮黃耀眼金黃花海總吸引許多往來的家長及民眾駐足觀賞。

中埔國小從去年開始便趁著美麗的黃金風鈴花季籌辦｢黃金風鈴早餐音樂會｣，獲得各界相當大的迴響。今年續辦第二屆，讓校門廣場飄散著繞樑不絕的悠揚樂音，和現場所有親師生的歌聲、芳香瀰漫的咖啡香交織出濃濃的藝術氛圍，為全場親師生及嘉賓帶來一場黃金風鈴樹下的浪漫早餐約會。

林俊良校長表示，其實生活中的美感處處可得，我們生活周遭的環境其實有非常多的美麗光景，而且許多家庭因為孩子一早趕著要上學、大人趕著上班，很少有機會聚在一起吃早餐。於是希望趁著黃金風鈴樹的花季，讓所有親師生和來賓靜靜地坐下來，和家人們聽著音樂，賞著美景，悠閒的吃頓早餐，不但感受生活之美，也促進家庭間的情感交流。

只是，黃金風鈴木的花旗相當短暫，要辦理這樣的音樂會就必須和花期賽跑，用最短的時間規劃音樂會的相關細節。而今年黃金風鈴木因為氣候的關係比去年開得早，也讓一開學就著手準備的中埔國小團隊，將原本規劃於三月十號左右的音樂會更動了兩次時間，在四年一次的2月29日提早登場。

節目一開始，由林俊良校長和寶貝樂團三位老師帶來精彩的暖場演奏，俊良校長更親自改編<對面女孩看過來>的<黃金風鈴看過來>，當校長唱到｢中埔的孩子｣、｢對面的嘉賓｣時，大家還熱烈的舉手跟著打節拍，清新可愛的曲風味音樂會揭開序幕。

緊接著，家長會長葉濰滄帶著｢有夠讚｣薩克斯風樂團帶來<望春風>、中埔國小鋼琴王子和情歌王子為大家獻唱<起風了>(四乙陳朧賓、沈時震)，清亮的歌聲絲滑的琴聲博得滿堂彩、還有四乙葉恩希表演中國笛<小城夏天>、爵士鼓表演<蜘蛛人>(六乙趙紳暐)及<陽光開朗大男孩>(四甲黃建彰)、直笛隊合奏的｢有點甜｣，四位同學用烏克麗麗演奏<暖暖>(五甲葉上睿、五甲詹玉成、三甲阮佩琪、三乙許子衡)、幼兒園也帶來可愛的唱跳律動<小花朵>(梅花鹿班)、<快樂鳥幻想曲>(貓頭鷹班)，整體節目相當活潑多元，讓現場100多名家長和來賓為之驚艷。

活動的最後，由林俊良校長彈吉他，偕同寶貝樂團邀請全場親師生及來賓牽著家人的手，一起大合唱｢小手拉大手｣，為整場早餐音樂會畫下完美的句點。

嘉義縣中埔國小林俊良校長表示，中埔國小校訂課程以品格、健康、多元為核心，希望能夠透過多元的體驗課程，豐富學生的生活體驗，涵養學生的多元知能。音樂和藝術應該不僅存在高雅的藝術殿堂，希望有更多的機會走進我們的生活，透過這樣的體驗安排，誘發學生高度興趣，相信在這類型的藝術活動引領加上學校本身課程的引導，我們可以一步一腳印落實｢音樂即生活、藝術即生活｣的教育目標。