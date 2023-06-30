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台南市義消救護中隊林俊良分隊長　當選2023年全國救護志工菁英

▲台南市義消救護中隊第二分隊分隊長林俊良，當選2023年全國救護志工菁英，將於12月5日前往消防署接受表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市義消救護中隊第二分隊分隊長林俊良，當選2023年全國救護志工菁英，將於12月5日前往消防署接受表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市義消救護中隊第二分隊分隊長林俊良，在歷經消防局初選、內政部消防署複選後，當選2023年全國救護志工菁英，將於12月5日前往消防署接受表揚。

林俊良分隊長加入義消救護行列已15年，協助消防局救護協勤工作時數達3108小時，未加入義消前為消防局替代役，在服役期間曾經偕同分隊學長出勤瀕死救護案件後康復出院，榮獲消防局頒發最高榮譽「射水座」及內政部頒發「表現優異役男獎」的獎座。

▲台南市義消救護中隊第二分隊分隊長林俊良，當選2023年全國救護志工菁英，將於12月5日前往消防署接受表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林俊良退役後剛加入義消救護工作時，就遇到一件老翁瀕死救護案件，患者躺在地上並口吐白沫，評估時發現已無生命跡象，經由在現場緊急救護的處置與救護車上持續不間斷的CPR，順利送達醫院並由醫護人員接手急救後，患者恢復自發性的呼吸心跳，他回想送醫途中，因救護車上不停的搖晃中操作CPR，從額頭上流下的汗水刺痛眼睛，徒手胸外按壓動作不敢停，持續與死神搏鬥，就是為了將生命拉回來，一切的辛苦都是值得的。

為提升自身救護專業技術，他除了參與救護研討會議外，勤餘時常與學長研討及不斷吸收救護新知，在各場大型災難現場也都可以看到林分隊長的身影，穿梭在需要協助的地方。

市長黃偉哲對林俊良分隊長常期對救護工作的付出表示嘉勉，也感謝義消長期的無私奉獻，協助消防救護工作不遺餘力，讓市民獲得更好的保障。

消防局李明峯局長表示每年救護案件快速增加，民眾遇到緊急事件第一個想到的就是向消防局求助，義消救護中隊成立20餘年來協助消防局緊急救護勤業務成效卓越，充分展現紮實的救護技能及團隊向心力，對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也歡迎民眾踴躍加入救護義消的行列，協助消防局強化緊急救護能量及服務效能。

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