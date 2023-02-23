嘉義縣社福支援網奏效　醫療器械大廠再捐70萬...助臥床病男





▲▼ 醫療器械大廠大瓏企業再捐70萬，助嘉義縣散播愛心回饋縣民 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大瓏企業股份有限公司110年捐助20萬元及愛心物資予嘉義縣社會局，共同協助嘉義縣鹿草鄉、水上鄉與太保市20戶脆弱家庭度過新冠疫情難關及家庭困境；為持續回饋鄉親，大瓏企業股份有限公司20日再次捐款70萬元予嘉義縣社會局，社會局服務的個案大雄(化名)即是大瓏企業股份有限公司善心的受益家庭。

大雄正值青壯年時期，卻因為雙膝膝部原發性骨關節炎併攣縮而臥床無法行走，嘉義縣水上社會福利服務中心接獲醫院通報後，運用大瓏企業股份有限公司捐助款項，使大雄得以居住於護理之家中半年接受傷口照顧與復建，現在的大雄已經可以使用助行器行走。

社會局長張翠瑤表示，藉由政府部門與企業的合作，將陪伴更多像大雄一家同樣面臨困境的家庭，共同與水上鄉、太保市與鹿草鄉的弱勢家庭解決困境；社會局致力於落實社會安全網的公私協力、跨網絡合作理念。

同時，張翠瑤也呼籲，鄉親若發現有生活陷困的鄰里，可尋求嘉義縣六處社會福利服務中心專業社工人員協助，一同陪伴家庭改善困境；各社會福利服務中心亦辦理多元且各具特色的場館服務，邀請大家可隨時至社會福利服務中心參與活動。