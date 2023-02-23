　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣社福支援網奏效　醫療器械大廠再捐70萬...助臥床病男

▲▼ 醫療器械大廠大瓏企業再捐70萬，助嘉義縣散播愛心回饋縣民 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 醫療器械大廠大瓏企業再捐70萬，助嘉義縣散播愛心回饋縣民 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大瓏企業股份有限公司110年捐助20萬元及愛心物資予嘉義縣社會局，共同協助嘉義縣鹿草鄉、水上鄉與太保市20戶脆弱家庭度過新冠疫情難關及家庭困境；為持續回饋鄉親，大瓏企業股份有限公司20日再次捐款70萬元予嘉義縣社會局，社會局服務的個案大雄(化名)即是大瓏企業股份有限公司善心的受益家庭。

▲▼ 醫療器械大廠大瓏企業再捐70萬，助嘉義縣散播愛心回饋縣民 。（圖／嘉義縣政府提供）

大雄正值青壯年時期，卻因為雙膝膝部原發性骨關節炎併攣縮而臥床無法行走，嘉義縣水上社會福利服務中心接獲醫院通報後，運用大瓏企業股份有限公司捐助款項，使大雄得以居住於護理之家中半年接受傷口照顧與復建，現在的大雄已經可以使用助行器行走。

▲▼ 醫療器械大廠大瓏企業再捐70萬，助嘉義縣散播愛心回饋縣民 。（圖／嘉義縣政府提供）

社會局長張翠瑤表示，藉由政府部門與企業的合作，將陪伴更多像大雄一家同樣面臨困境的家庭，共同與水上鄉、太保市與鹿草鄉的弱勢家庭解決困境；社會局致力於落實社會安全網的公私協力、跨網絡合作理念。

▲▼ 醫療器械大廠大瓏企業再捐70萬，助嘉義縣散播愛心回饋縣民 。（圖／嘉義縣政府提供）

同時，張翠瑤也呼籲，鄉親若發現有生活陷困的鄰里，可尋求嘉義縣六處社會福利服務中心專業社工人員協助，一同陪伴家庭改善困境；各社會福利服務中心亦辦理多元且各具特色的場館服務，邀請大家可隨時至社會福利服務中心參與活動。

ET快訊
陳建仁曝4月普發6000！　「朝野黨團盡快通過就越早發」
快訊／拍板！通勤月票來了　各縣市規劃出爐
6台人福岡輪流吃拉麵挨轟！　在台日本人揭3大事實
LIVE／蛋荒逼出限購令！產地蛋農這樣說　炎亞綸每天有蛋吃引
日本節目認證「台灣旅遊大勝南韓」！網揭殘酷真相：別自喜
天母爆「不明液體」街頭亂潑！　騎士脫衣驚見大破洞
西門町知名連鎖服飾店宣布歇業！　半年收掉4間

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

婦倒垃圾遭撞死「留2身障女兒」　暖警轉介慈善單位緊急救助

台南古都潮風貌　美國在台協會高雄分處幫推歡迎來台南！

嘉義縣社福支援網奏效　醫療器械大廠再捐70萬...助臥床病男

藝人賈永婕捐贈屏東榮總兒科　嬰幼兒呼吸器HFNC

台東釋迦探險趣園遊會熱鬧開攤　採綠寶石「鳳梨釋迦」親子共遊

天色昏暗！9旬嬤寒冬騎電動車栽草叢　民眾當街攔警救援

Lima島嶼海洋重啟點燈儀式　東海岸228連假登場

嘉義縣推動農村再生　打造特色農村探訪鄉村文化

大型車內輪差+視線死角易釀禍　白河警加強大型車車行宣導交安

「與您有約抵嘉相伴」　嘉縣啟動藥癮者戒治防治計畫

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

柴犬賴床躺沙發叫不起！　一聽「去公園」秒醒端坐

正妹大展撈麵熟練特技 自信甜笑一旁客人看傻

爸客廳K歌家人全部跑光　柴乖巧坐腳邊「仰望偶像」

快訊／新店女過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」重創！昏迷指數3

女種睫毛被阿姨話術XD　說好不濃→捲翹歐美型

婦倒垃圾遭撞死「留2身障女兒」　暖警轉介慈善單位緊急救助

台南古都潮風貌　美國在台協會高雄分處幫推歡迎來台南！

嘉義縣社福支援網奏效　醫療器械大廠再捐70萬...助臥床病男

藝人賈永婕捐贈屏東榮總兒科　嬰幼兒呼吸器HFNC

台東釋迦探險趣園遊會熱鬧開攤　採綠寶石「鳳梨釋迦」親子共遊

天色昏暗！9旬嬤寒冬騎電動車栽草叢　民眾當街攔警救援

Lima島嶼海洋重啟點燈儀式　東海岸228連假登場

嘉義縣推動農村再生　打造特色農村探訪鄉村文化

大型車內輪差+視線死角易釀禍　白河警加強大型車車行宣導交安

「與您有約抵嘉相伴」　嘉縣啟動藥癮者戒治防治計畫

佐賀出現了！「中2字免費遊九州」2hrs湧入百通來電　業者曝買氣

2027世界盃的起點！中華女足5：0勝巴布亞紐幾內亞

公婆存款借名登記幫繳保費　媳婦離婚「異想天開做這事」慘了

陳妍希嫁陳曉7年「天天說我愛你」　爆老公生活技能0…遭嗆搞人格分裂

年增10億！詐騙產業去年吸70億人民血汗錢　受害者平均47天發現受騙

婦倒垃圾遭撞死「留2身障女兒」　暖警轉介慈善單位緊急救助

史上最小貪官？安徽一國小副班長瘋傳「受賄數万」　官方闢謠

秦慧珠、徐巧芯舌戰「殺紅眼」　朱立倫：請多說好話、存好心

酷航恢復「往返中國航班」　7航點全增班！6月底每周飛57班

研究：喝可樂會讓「睪丸變大顆」　老鼠實驗結果太驚人

地方熱門新聞

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

基隆人嘆「回家好難」　謝國樑將赴南港搭9026

古文對聯竟與毒品有關！

退警殺人案交保20萬檢方抗告成功發還審理

失戀男夜遊台南市區南警攔檢查獲毒品

年收千萬老闆欠112萬被拘提　家人捧現金救人

永康警運用科技裝備執法

里長伯與南警聯手救援罹癌獨居長者

世展會籃海計畫3年已成立10隊

安平警落實攔查成功阻絕毒品進入安平

白河警加強大型車車行業者宣導交安

南科屏東園區　環評大會過關

南消四大隊辦養護所防災自主搶救演練

更多熱門

相關新聞

嘉義縣東勢社區老人食堂揭牌

嘉義縣東勢社區老人食堂揭牌

嘉義縣第102個老人食堂－東勢老人食堂，24日中午由縣長翁章梁、太保市長黃榮利、社會局長張翠瑤等人聯合揭牌啟用，東勢社區太鼓班、媽媽教室帶來熱力四射演出，為食堂揭幕熱鬧開場。

嘉縣愛心年菜廠商票選

嘉縣愛心年菜廠商票選

關鍵字：

嘉義縣社會局醫療器械大廠大瓏企業

讀者迴響

熱門新聞

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

蛋農驚吐產量正常！鄉民嘆：賺到流湯

歌王驟逝「養子獨得遺產」！親戚湧上爭取

具俊曄遭爆「捲款、離婚」！

高雄女房仲「專挑有錢人」下手　爽睡爺爺兄弟檔

正妹睡死遭2寶爸連結！竟成性愛片主角

許光漢「夢幻同框宋慧喬」　網全炸：突破次元了

準新娘賣淫　進門見未婚夫崩潰跪了

近160萬勞工領錢了！勞保老年年金給付明入帳　每人平均1.8萬

面試官拋「1道家庭題」　過來人傻眼罵爆

直擊／桃乃木香奈現身台北！胸前春光外洩　300人擠爆西門町

豬肉「1部位少吃」？肉販曝「有肉瘤」：業內才知

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

他轟炎亞綸每天吃蛋論「近乎智障」

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

更多

最夯影音

更多
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻
看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

看展碰碎127萬「氣球狗」　全場驚呆...闖禍女下場曝

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

桃園阿北踢開擋路三角錐　下一步踩空！左腳摔進洞

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

蘋果拋接連插8支叉子 4男默契十足成功大喊

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

真的出事了！桃園阿北踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」影片曝

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面