新北安親班司機是惡狼！給100元買零食　車上7次淫辱2女童

▲新北64歲安親班司機猥褻、性侵2女童，一審判他坐牢12年。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者郭玗潔／新北報導

新北64歲男子阿民（化名）為某安親班司機，因每次接送學生時，都是2名女童最後下車，阿民竟起色心，先分別給2女童100元到超商買零食，再把車停在路邊伸狼爪，用同樣手法陸續對2女童猥褻5次、2次，甚至性侵其中一名女童。全案經新北地院審理，依7個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、對未滿14歲之女子犯強制性交罪，合併處阿民12年徒刑。可上訴。

判決指出，男子阿民擔任新北某國際美語學校安親班司機，負責接送學生上下課。去年7月間阿民趁開車接送女童美美、貝貝（化名）的機會，先各提供100元給兩人到超商買零食，再把車停在路邊，告誡美美如果不配合，下次就沒有100元，又跟貝貝說，她已經收了100元，不能把這件事說出去，隨即在車內對兩人分別猥褻5次、2次。阿民又另於某天搭載兩人時，將車停在路邊，把美美叫到後排座性侵，經美美回家告訴父母，阿民犯行才曝光。。

全案審理時，阿民只承認摸過美美下體1次，聲稱沒碰貝貝。不過美美證稱，司機伯伯趁車上只剩她和貝貝時，叫她坐在他大腿上邊摸邊親，從期末考後，每天安親班下課時都會發生。而貝貝除了曾目睹阿民亂摸美美，也證稱遭阿民撫摸私處。

法官認為，阿民在偵查時自白「我有問美美可不可以做，『做』是指做愛」等語，並以下體碰觸美美陰部外圍，有性交意圖，判他犯行屬實，審酌女童家長都不願意和解，依7個對未滿14歲女子犯強制猥褻罪、1個對未滿14歲之女子犯強制性交罪，合併處12年徒刑。可上訴。