宜蘭羅東鎮長吳秋齡遭控當選無效　檢方再敗當選有效確定

▲羅東鎮長吳秋齡遭檢方提出當選無效之訴，但高院判決當選有效確定。（圖／記者游芳男翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨籍宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡，遭檢方指控以紅酒賄選，因此宜蘭地檢對她提出當選無效之訴，一審檢方敗訴。檢方上訴，二審高等法院審理後，仍認為不構成賄選的對價關係，再度駁回檢方上訴，全案就此確定，吳秋齡當選有效。

現年66歲的吳秋齡，2014年當選宜蘭縣議員，也是羅東選區最高票當選。2018年她接替轉戰縣長選舉的林姿妙，代表國民黨參選羅東鎮長，並順利當選；此外林姿妙也順利當選縣長，因此外界視吳秋齡為「林姿妙接班人」。2022年吳秋齡尋求連任，對決民進黨提名的宜蘭縣前副縣長黃適超，最後吳秋齡獲得1萬6506票，險勝黃適超的1萬5722票，吳秋齡連任成功。

不過檢方查出，羅東鎮公所於2022年3月30日晚間，於某餐廳宴請羅東鎮家長會長聯誼會成員及鎮內中小學校長，當時有人上台發表吳秋齡尋求連任的講話內容，之後吳秋齡更在餐廳門口免費發放市價980元「水果紅酒」一瓶。宜蘭地檢署認為吳秋齡的行為涉嫌賄選，因此在吳秋齡連任成功後，依照違反《公職人員選罷法》規定提起公訴，另外也對吳秋齡提出民事當選無效之訴。

當選無效之訴部分，一審宜蘭地院審理後，以查無實證為由駁回檢方請求。檢方上訴二審，高等法審理後，採信一審的理由，還是認為當時紅酒乃是其他支持者贈送，吳秋齡只是轉送分享；此外，餐會邀約對象並非全部都是具有投票權的羅東鎮民；另外也無法證明，當時吳秋齡有直接或間接透過台上的演講者，發表尋求連任的言論。因此高等法院再度駁回檢方上訴，全案確定，吳秋齡當選有效。