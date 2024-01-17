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社會 社會焦點 保障人權

懷疑老公外遇嗆女「妳就小三啊」　人妻強拉手1分鐘挨罰4萬

記者黃翊婷／綜合報導

高雄古姓人妻懷疑丈夫外遇，2022年11月間在A女住處大門前拉住對方，經要求放手，還回答「不要啊，妳就小三啊」，大約1分鐘後才鬆手，結果因此挨告。雖然古女強調當時只是想問清楚A女與丈夫的關係，沒有不讓人離開的意思，但並未獲得高雄地院法官採信，日前被依強制罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

尖叫,生氣,憤怒,難過,崩潰,吵架,罵人（示意圖／CFP）

▲古女懷疑A女是丈夫的小三，要求對方說清楚，自己卻因此吃上強制罪官司。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，古女懷疑丈夫與A女外遇，2022年11月9日凌晨1時許在A女住處的大門前，以手拉住A女的手臂，對方要求放手，她仍拒絕放手讓人離開，因而挨告。

古女強調，當時她只是想詢問A女和丈夫是什麼關係，A女一直不肯正面回答，她的手雖然有搭在A女身上，但自己是不願意碰到對方身體的，只有碰到衣服。

古女的辯護人也強調，古女已在大門內質問過A女，但A女不願意回應，古女用手拉著A女，A女自己也沒有強烈想要離開的意願，反而看著古女的丈夫和另一名男子爭執，古女這才繼續追問，之所以拒絕鬆手，是因為古女不相信A女否認與丈夫有染一事，不是單純想要限制A女離開。

但高雄地院法官當庭檢視現場錄影畫面證據，發現古女一開始就拉住A女的左手臂，當A女表示「請妳放手可以嗎」、「請妳放手」，她竟回答「不要啊，妳就小三啊」，雙方僵持大約1分鐘，古女才鬆手。

法官認為，A女已經表明不願意被抓住手臂，請求放開卻被拒絕，可見A女當時認為自己的行動已經受到拘束，客觀上古女已經對A女產生強制作用，可認為屬於強暴行為，且不能因為A女沒有明顯反抗，就認為她是自願受到拘束。

法官接著表示，古女拒絕鬆手，主觀已有限制A女不得離開現場的意思，況且A女當時並無涉及不法，不屬於現行犯，縱使古女懷疑A女與丈夫有婚外情，對方也沒有配合「留在現場解釋清楚否則不得離去」的義務，最終不採信古女的說詞，並依強制罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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