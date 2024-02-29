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3月冬衣別收！　2波強冷空氣接力時間曝

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲3月冷空氣仍活躍。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

周五就進入3月，也代表春天來了，但冬衣先別收！氣象專家吳德榮提醒，周五強冷空氣仍有接近強烈大陸冷氣團標準的機率；冷空氣還沒完，下周三另一波強冷空氣南下再轉濕冷，又是乍暖還寒、初春的典型變化。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日白天受高壓迴流影響，西半部晴朗穩定，易有局部霧，東半部偶有局部短暫雨的機率，北舒適、南微熱；今晚鋒面接近，北台轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

吳德榮分析，周五過境的鋒面較前一波結構完整，將為中部以北帶來明顯降雨，南部亦有零星飄雨的機率；鋒後強冷空氣比前一波稍弱、約暖1度，故仍有接近強烈冷氣團標準的機率，北部沿海及部分平地亦將降至10度左右；今日暖、周五、周六濕冷，乍暖還寒，應注意天氣劇烈變化，添衣保暖。

吳德榮表示，周日白天起冷空氣減弱，天氣漸好轉，氣溫漸回升，東半部有局部短暫雨；下周一、下周二轉高壓迴流型態，各地區高溫將逐日升至30度以上，南部局部地區更將升至35度，為晴暖如夏的天氣，西半部及外島易有霧。

吳德榮提醒，冷空氣還沒完，下周三另一波鋒面及強冷空氣南下，再轉濕冷，又是乍暖還寒、初春的典型變化。

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