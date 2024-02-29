「台灣坊主」現蹤！入夜雨最大　連2天跌破10℃

▲台灣低壓（台灣坊主）圖上L。 （圖／翻攝吳聖宇臉書）



記者陳俊宏／台北報導

台灣低壓（台灣坊主）現蹤！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，今晚到周五降雨現象會最明顯；預估周五、周六中北部、東北部空曠地區夜間低溫有機會降到10-12度，局部區域低於10度，周六應該會是最冷一天。

吳聖宇在臉書說，周三白天如預期，在東海逐漸有冷暖交界面上的低氣壓發展起來，大致在700hPa高度槽的前方，下午低氣壓剛出現的時候，離台灣北部不遠，呈現台灣低壓（台灣坊主）的型態，晚間已經跑到琉球附近海面。

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吳聖宇指出，周四、周五台灣低壓（台灣坊主）會繼續往日本太平洋沿岸方向移動、加深，轉變成日本當地所謂的南岸低氣壓，預估會為日本各地的天氣帶來頗大影響，提醒要前往日本的朋友特別注意。

吳聖宇分析，今天北部、東半部應該都是多雲或陰有短暫陣雨的天氣，下半天之後降雨的情況會比較顯著，今晚到周五短波槽線掠過台灣附近，降雨現象會最明顯，北部、東半部為陰天有陣雨或短暫陣雨的天氣，中部以及南部山區今晚起到周五也將會有短暫陣雨機會。

▼今午後降雨增多。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



吳聖宇表示，到了周六水氣會稍微減少，但還是有些西風帶上伴隨的水氣東移，因此中北部、東半部、南部山區仍然有出現局部短暫陣雨的機會，只是降雨雨勢跟範圍都會比周五來得縮小。

吳聖宇說，周日空氣轉乾，水氣減少，地面風向也會逐漸轉為高壓迴流的東南到偏南風，天氣可望好轉，大部分地方為多雲到晴。

吳聖宇提醒，溫度方面要注意今天下半天之後，因冷空氣南下幅度加強，新一波降溫過程再度開始，周五、周六溫度都比較偏冷，尤其周六應該會是這波冷空氣整體溫度最冷的一天，至少有強烈大陸冷氣團等級。

吳聖宇指出，預估在周五、六中北部、東北部空曠地區夜間低溫有機會降到10-12度，局部區域低於10度，南部及花東空曠地區夜間低溫也會降到13-15度，局部區域可能低於13度。

吳聖宇表示，即使是白天，周五、周六北部、東北部高溫都只有13-15度；中部及花東周五高溫仍有18-23度，周六高溫就可能不到20度；南部溫度相對好一些，周五高溫還有24-28度，周六高溫將會降到只有21-23度間；一直要等到周日地面風向轉變為高溫迴流東南到偏南風，同時天氣好轉，溫度才會有明顯回暖。