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社會 社會焦點 保障人權

接受資助帶民眾大陸爽玩　統一聯盟黨2幹部《反滲透法》起訴

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

▲屏東地檢署 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

統一聯盟黨屏東分會張姓會長及黃姓總幹事，在今年總統選舉前，以低於行情的團費，邀集民眾前往大陸南海島及山西旅遊，接受大陸官員招待，並宣揚「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等理念。屏東地檢署調查後，今(29)日依違反總統副總統選舉罷免法及反滲透法，將兩人起訴，在押的黃姓總幹事下午將移審法院。

起訴書指出，張男為「統一聯盟黨」屏東分會會長、黃男擔任總幹事，在選舉前夕受大陸地區海南省臺灣同胞聯誼會、大陸地區山西省臺灣事務辦公室官員委託、指示，邀集具有投票權之成員的選民，前往大陸地區接受落地招待資助。

張、黃兩人於2023年9月20日至9月24日，偕同前往大陸地區海南省，團員僅需自行負擔約為新臺幣1萬8,500元之機票費用、臺灣境內交通費用以及相關保險、代辦費用等費用，落地至大陸地區後，即由大陸地區海南省臺聯會長、副會長等官員、共產黨中央委員會統一戰線工作部官員接待，並由大陸地區資助食、宿、交通、旅遊、參訪等行程費用，於行程中及餐會場合向團員表達關切我國將屆至，以及選舉及政治情勢，向具有投票權之人發表「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等語，被告張姓會也以「兩岸一家親」、支持「九二共識」加以附和，暗指團員就政黨票、總統票勿投特定政黨及該政黨推薦之總統候選人，以此資助旅遊招待而交付不正利益，而共同約使該等參與旅遊之投票權人為一定之投票權行使。

另於2023年10月16日至10月24日，再度偕同選民前往大陸地區山西省，團員僅需自行負擔約為2萬至2萬5,000元之機票費用、臺灣地區境內交通費用以及相關保險、代辦費用等費用，落地至大陸地區後，即由山西省臺辦主任等官員接待，並由大陸地區資助食、宿、交通、旅遊、參訪等行程費用，於行程中及餐會場合向團員表達關切我國將屆至之大選及政治情勢，宣揚「兩岸一家親」、「支持九二共識」等言論；並由黃撰稿支持祖國統一，暗指團員就政黨票、總統票勿投特定政黨，以此資助旅遊招待而交付不正利益，而共同約使該等參與旅遊之投票權人為一定之投票權行使。

張、黃兩人同年12月23日屏東分會社員大會上，公開發表支持特定總統、立法委員候選人及特定政黨之言論，及通訊軟體支持特定政黨總統候選人及特定立委候選人文字訊息，以此方式為特定候選人、政黨而造勢、宣傳，被屏檢指揮警方及調查站人員查獲。

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